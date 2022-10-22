川普收國會暴亂案傳票 委員會：證據顯示他親手主導

眾院調查國會暴動的特別委員會21日發傳票給前總統川普，要求川普11月14日上午10時作證，說明他在暴徒襲擊國會前的行動。(美聯社)

眾院 調查國會暴動的特別委員會21日發傳票 給前總統川普 ，要求他於11月14日上午10時作證說明他在暴徒襲擊國會前後的行動，並於11月4日前提交多項文件；此前數小時，川普前顧問巴農(Steve Bannon)則因拒絕配合委員會調查，而被判處四個月監禁，但上訴期間仍可維持自由之身。

眾院委員會要求川普在11月14日前後以書面證詞作證(deposition testimony)，這經常是指以影像錄下證人說法的閉門作證，這類作證事後可能被公開，或納入特別委員會的最終報告中。

該委員會21日致信川普：「我們蒐集大量證據，包括數十名您先前任命官員和幕僚說法，顯示您親手主導並監督推翻2020年總統選舉、干涉政權和平轉移行動的諸多部分。」

該委員會還要求川普提交多項文件，包括他在2021年1月6日前後數月與國會議員、極右派民兵團體「守誓者」(Oath Keepers)、極右派組織驕傲男孩(Proud Boys)成員和前幕僚的相關通聯對話與簡訊，以及可能談到民眾1月6日聚集國會的資訊、鼓勵州議員或國會議員拖延國會確認選舉結果的通聯記錄。

路透指出，川普不太可能配合該傳票，可能會拖到明年初委員會命令到期之際，因為共和黨可能在11月期中選舉贏得眾院多數。

若川普無視該傳票，該委員會並未說明後續行動；根據聯邦法，若未配合國會傳票屬輕罪，可罰以1至12個月刑期。若該委員會傳票遭無視，可表決是否將該問題回報眾院全院，眾院則會表決是否將該案件轉移至司法部，由後者決定是否提出訴訟。

巴農藐視國會 遭判4個月、開罰6500元

在眾院宣布對川普發出傳票前數小時，聯邦地區法官尼科爾斯(Carl Nichols)裁決，68歲的巴農則因拒絕配合國會出席作證與提交文件的兩項罪名，而被判進聯邦監獄四個月，但法官允許其在冗長上訴期間維持自由之身，並對其開罰6500元。

巴農律師主張，巴農服從川普的行政命令，認為法官本可判緩刑；檢察官則表示，巴農躲在行政命令和律師後藐視國會，應向大眾揭櫫無人高於法律，並要求對巴農判刑六個月。