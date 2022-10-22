我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

川普收國會暴亂案傳票 委員會：證據顯示他親手主導

編譯郭宣含／綜合21日電
眾院調查國會暴動的特別委員會21日發傳票給前總統川普，要求川普11月14日上午10時作證，說明他在暴徒襲擊國會前的行動。(美聯社)
眾院調查國會暴動的特別委員會21日發傳票給前總統川普，要求川普11月14日上午10時作證，說明他在暴徒襲擊國會前的行動。(美聯社)

眾院調查國會暴動的特別委員會21日發傳票給前總統川普，要求他於11月14日上午10時作證說明他在暴徒襲擊國會前後的行動，並於11月4日前提交多項文件；此前數小時，川普前顧問巴農(Steve Bannon)則因拒絕配合委員會調查，而被判處四個月監禁，但上訴期間仍可維持自由之身。

眾院委員會要求川普在11月14日前後以書面證詞作證(deposition testimony)，這經常是指以影像錄下證人說法的閉門作證，這類作證事後可能被公開，或納入特別委員會的最終報告中。

該委員會21日致信川普：「我們蒐集大量證據，包括數十名您先前任命官員和幕僚說法，顯示您親手主導並監督推翻2020年總統選舉、干涉政權和平轉移行動的諸多部分。」

該委員會還要求川普提交多項文件，包括他在2021年1月6日前後數月與國會議員、極右派民兵團體「守誓者」(Oath Keepers)、極右派組織驕傲男孩(Proud Boys)成員和前幕僚的相關通聯對話與簡訊，以及可能談到民眾1月6日聚集國會的資訊、鼓勵州議員或國會議員拖延國會確認選舉結果的通聯記錄。

路透指出，川普不太可能配合該傳票，可能會拖到明年初委員會命令到期之際，因為共和黨可能在11月期中選舉贏得眾院多數。

若川普無視該傳票，該委員會並未說明後續行動；根據聯邦法，若未配合國會傳票屬輕罪，可罰以1至12個月刑期。若該委員會傳票遭無視，可表決是否將該問題回報眾院全院，眾院則會表決是否將該案件轉移至司法部，由後者決定是否提出訴訟。

巴農藐視國會 遭判4個月、開罰6500元

在眾院宣布對川普發出傳票前數小時，聯邦地區法官尼科爾斯(Carl Nichols)裁決，68歲的巴農則因拒絕配合國會出席作證與提交文件的兩項罪名，而被判進聯邦監獄四個月，但法官允許其在冗長上訴期間維持自由之身，並對其開罰6500元。

巴農律師主張，巴農服從川普的行政命令，認為法官本可判緩刑；檢察官則表示，巴農躲在行政命令和律師後藐視國會，應向大眾揭櫫無人高於法律，並要求對巴農判刑六個月。 

巴農21日走出法院時告訴記者：「這個非法政權將在11月8日迎來審判日，屆時拜登政權將終結。」他還說，司法部長加蘭德(Merrick Garland)會被彈劾。

聯邦地區法官尼科爾斯(Carl Nichols)21日裁定，前總統川普的首席策士...
聯邦地區法官尼科爾斯(Carl Nichols)21日裁定，前總統川普的首席策士巴農因拒絕配合國會出席作證與提交文件兩項罪名，被判入監四個月，罰款6500元。圖為巴農在聯邦法庭外回答記者提問。(路透)

川普 眾院 傳票

上一則

曾任貿易代表署顧問 華裔伍人英疑未利益迴避被討論

下一則

20大曲終 「三高、兩步、一規範」餘韻蕩漾

延伸閱讀

川普海湖莊園搜出密件 涉及中國、伊朗高敏感情報

川普海湖莊園搜出密件 涉及中國、伊朗高敏感情報
調查國會大廈暴動案委員會發傳票 令川普作證

調查國會大廈暴動案委員會發傳票 令川普作證
遭女作家控20多年前性侵 川普提交證詞

遭女作家控20多年前性侵 川普提交證詞
川普控2020大選舞弊 法官：他明知消息不正確

川普控2020大選舞弊 法官：他明知消息不正確

熱門新聞

中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。（美聯社）

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

2022-10-19 09:06
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

2022-10-19 21:18
雖然拜習在電話中都同意今年底前安排實體會談，但美媒最新報導則指出，中方對於籌備工作有縮手跡象。（美聯社）

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

2022-10-15 10:42
英國首相特拉斯。（Getty Images）

英相特拉斯宣布請辭 短命首相在任僅44天

2022-10-20 08:57
與輝瑞合作生產革命性新冠疫苗的德國公司BioNTech的共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙和圖雷齊表示已經取得突破，讓他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景感到樂觀。（Getty Images）

「癌症疫苗」有突破 BioNTech創始人：有望2030年前上市

2022-10-16 21:35

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作
影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場
快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首