兩岸衝突恐在2024前 美軍戒備：年底前作好台海應變

美國海軍軍令部長吉爾代認為，也要考慮2022年或2023年解放軍犯台的可能時間點。(美聯社)

圖為解放軍東部戰區第73集團軍近日進行實戰化戰術演練。（取自東部戰區微信公眾號）

據法新社及英國金融時報報導，美國海軍軍令部長吉爾代(Mike Gilday)上將19日警告，美軍必須最快在今年底之前，為中國可能在2024年之前犯台作好應變準備。他表示，相較於目前愈來愈不樂觀的警告，美國必須考慮到解放軍 可能提前對台灣採取行動。

國務卿布林肯17日曾示警，兩岸現狀已不再為北京當局所接受，決定加快統一時間表，且不惜以武力實現。

吉爾代出席華府 智庫大西洋理事會活動時指出，「當我們討論2027年(解放軍犯台)時機時，我認為也要考慮2022年或2023年的可能時間點。我完全無意危言聳聽，只是我們不能期待問題自己消失」。

去年時任美國印太司令部指揮官戴維森上將在國會表示，解放軍可能在2027年之前犯台。這項警告當時並未受到充分重視，但近一年來，解放軍侵台時間已成為華府熱門議題，相關警告逐漸增加。

被問到中共總書記習近平 在20大的涉台談話，以及是否同意戴維森的看法時，吉爾代說：「這個問題不只是習近平說了什麼，而是中國如何行動以及有什麼行動。過去20年來我們已多次見識到，他們不但實現先前的承諾，而且都比宣示的時間提前達標。」

美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯月初接受專訪時表示，由於習近平指示解放軍在2027年前為犯台做好準備，2020年代的接下來幾年，兩岸可能發生衝突的風險將逐漸提升。

華府智庫台海問題專家指出，2027年時間表「已深植入美方思維」，尤其是國防部與情報單位。但這似乎是以解放軍何時有能力侵台作為評估的基礎，而非基於情報。