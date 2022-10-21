布林肯1周2示警：中國想加速統一 可能透過脅迫甚至武力

圖為布林肯17日出席史丹福大學一場論壇。(美聯社)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)19日再度表示，「中國政府想要加速統一」；國務院20日宣布，副國務卿薛曼(Wendy Sherman)下周將訪問東京，舉行美日韓副外長三方對話，將觸及俄烏戰爭、北韓飛彈、中共20大以及台灣議題。

這是布林肯一周內兩度談及此事。

中共總書記習近平16日發表政治報告稱，針對外部勢力干涉與極少數台獨分子及其分裂活動，絕不放棄承諾使用武力來推動統一；布林肯17日在史丹福大學表示，北京 決定追求更快的統一時間表，並可能透過武力實現目標。

布林肯19日接受美國廣播公司(ABC)專訪時解釋，多年來針對台灣的基礎理解是，存在於北京和台灣之間的歧見必須以和平方式解決；如今改變的是，北京幾年前決定了不再接受這項理解，中國政府想要加速統一。

布林肯說，中方推動統一可能透過任何方式，脅迫、施壓，或可能的話、需要的話，就動武。

布林肯重申台灣晶片對全球經濟的影響，強調台灣晶片的製造不能受到干擾，美國致力於做任何事情，確保台灣足以有效自我防衛來對抗侵略；華府也對北京清楚傳達，美國的期望是這些歧見將被和平解決。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比 (John Kirby)20日稱不討論情報分析，僅說美國會盡力監控局勢，沒有升級至衝突的理由。

副國務卿薛曼將於24日至26日訪問日本東京，舉行美日韓副外長的三邊對話，台灣是其中的重要部分。(路透)

薛曼將於24日至26日訪問日本東京，國務院資深官員表示，此行重點在舉行美日韓副外長的三邊對話，會討論涉及區域安全的所有問題，「台灣是其中的重要部分。」

資深官員表示，美國在台灣議題的立場是一樣的，美國有著基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的長期的「一個中國」政策，美國反對任何一方片面挑戰現狀的作為，美國不支持台灣獨立，希望兩岸歧見透過和平方式獲解決。

柯比表示，美國會持續設法協助台灣自我防衛，不希望看到台海現狀被片面改變，「我們當然不希望看到現狀被以武力方式改變」。

柯比說，美國依然致力於協助台灣，也抱持開放態度和台灣討論任何自我防禦的可行之道。