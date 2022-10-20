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丕優民調：美人視兩岸緊張「非常嚴重」 上升8個百分點

記者張文馨／華盛頓報導

中共20大16日開幕，民調機構丕優研究中心(Pew Research Center)19日公布民調顯示，近六成美國民眾認為「中俄夥伴關係」是美國「非常嚴重的問題」，此外，與今年3月俄烏戰爭剛開始的調查相較，認為「中國軍力成長」和「兩岸緊張」是非常嚴重問題的比率，分別提升7到8個百分點。

相對而言，僅三成美民眾視習近平開啟中共領導人第三任期為非常嚴重的問題。

丕優分別詢問受訪者如何看待「中國人權政策」、「美中經濟競爭」、「兩岸緊張」、「中俄夥伴關係」、「習近平開啟第三任期」對美國構成問題的程度，分別有「非常嚴重」、「有點嚴重」、「不怎麼嚴重」和「不構成問題」等選項。

結果顯示，美國人認為最嚴重的問題排序，分別為中俄夥伴關係(57%)、中國軍力(50%)、兩岸緊張(43%)、中方人權政策(42%)、對中經濟競爭(41%)，以及習近平的第三任(30%)。

和今年3月的民調結果相較，中俄夥伴關係造成的憂慮嚴重性略降5個百分點，不過，中國與台灣之間的緊張、中國軍力以及美中經濟競爭的比率都上升。

前年2月調查結果顯示，僅28%的美國民眾認為兩岸緊張是非常嚴重的問題，自俄烏戰爭開打、美國聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後，這項調查顯示的憂慮程度顯著攀升，3月為35%，10月達43%。

內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩表示，過去台灣議題在全部美中關係的問題裡總是敬陪末座，比起美中經濟、中俄關係、網路攻擊等排名還後面，但在俄烏戰爭後，兩岸關係在美國人心中的重要性大幅攀升。

這項調查10日到16日舉行，成功訪問5098位美國成人，抽樣誤差在正負1.7個百分點；調查也發現，看待相關子議題嚴重程度與年齡區段有關，在每個命題中，比起年輕人，年長者認為問題「非常嚴重」的比率較高。

此外，丕優還調查美國民眾對美國高層政治人物訪問台灣的態度，結果顯示，54%支持高層訪台(即便這會傷害美中關係)；38%反對，他們認為應優先處理對中關係。

在支持美國高層訪問台灣部分，以男性、大學學歷以上和自由派民主黨人占多數。

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