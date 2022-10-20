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美台合造武器？國務院不證實不否認：盡快供台防禦力

記者張文馨／華盛頓報導
模擬解放軍登陸，台灣陸軍澎湖防衛部實施「鎮疆操演」，M60A3戰車一字排開，展現強大火力。(記者余承翰／攝影)
模擬解放軍登陸，台灣陸軍澎湖防衛部實施「鎮疆操演」，M60A3戰車一字排開，展現強大火力。(記者余承翰／攝影)

媒體報導，為強化台灣對中國的威懾能力，美國政府正考慮與台灣聯合生產武器；美國國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel)19日不證實也不否認相關報導，他說，廣泛地說，美國正盤點所有選項，以確保防禦能力能盡快交付到台灣手上，並符合「台灣關係法」要求。

巴特爾表示，美國依據台灣關係法，為台灣安全提供各式各樣的防禦武器和服務；美國認為，快速提供相關科技與服務，對台灣安全而言是不可或缺的。

白宮國家安全會議一名發言人透過背景說明答覆本報系聯合報報導詢問時也不證實相關報導，這名發言人表示，美國有著長期基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策；依據台灣關係法，美國提供台灣防禦物資和服務，使台灣能維持足夠得自我防衛能力。

國安會發言人表示，美國對台灣的承諾堅若磐石，且為維持台海及區域和平穩定做出貢獻。

路透引述美台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)說法報導，拜登政府正考慮和台灣發展武器聯合生產計畫，他肯定這項行動，且說，迄今尚未決定要聯合生產哪些武器，可能會聚焦提供台灣更多彈藥以及長期建立的飛彈技術。

韓儒伯告訴路透，這項計畫將納入美國的眾多國防承包商；不過要聯合生產必須取得美國國務院和國防部的許可，他認為拜登政府內部仍存在阻力，因為要同意將關鍵技術提供給外國並非易事。

日經亞洲(Nikkei Asia)率先報導這項消息，日經引述三位知情人士消息指，美國拜登政府正在考慮與台灣聯合生產武器，旨在提高美國設計武器的產量，加快其轉讓給台灣並加強對中國的威懾。

台灣關係法 拜登 國務院

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