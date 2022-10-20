WSJ：台積電考慮擴大在日本產能 降低地緣政治風險

台積電正考慮擴大日本熊本12吋晶圓廠產能，顯示這家晶圓代工龍頭試圖降低地緣政治風險。(美聯社)

華爾街日報（WSJ）19日引述知情人士報導，台積電 正考慮擴大日本 熊本12吋晶圓廠產能，顯示這家晶圓代工龍頭試圖降低地緣政治風險。

對於相關報導，台積電19日表示，對市場傳聞不置評，強調日本廠目前皆照原訂計畫進行，進度良好。日本經濟產業省官員也婉拒回應此事。

消息人士說，日本政府已暗示，希望台積電除了興建中的當地工廠外，還能進一步擴大在日本的投資，然而相關討論尚未定案，台積電正在研究可行性。

台積電是在今年2月宣布，與索尼半導體解決方案公司及電裝株式會社(DENSO)等兩大日本夥伴合資建立日本熊本廠，預計資本支出約86億美元。該廠後續獲日本核准35億美元補助支持。

台積電規畫，熊本廠將在2024年底前開始生產，產能包含22／28奈米，以及12／16奈米鰭式場效電晶體(FinFET)製程，月產能5萬5000片，預計可創造約1700個高科技專業工作機會。

從去年起，半導體產業歷經晶片 荒等動盪，在此同時，美國與日本等盟國日益擔心中國半導體產業的崛起，以及晶片製造過度集中於台灣。台積電正在日本興建的晶圓廠，就是對這些疑慮的回應之一。

知情人士說，若台積電打算擴大在日本的投資，可能會在九州生產更先進的晶片。

日本曾是首屈一指的半導體製造大國，如今已落後台灣和美國。東京當局官員表示，這構成了國安疑慮，應擴大本土晶片的產能，以支援車廠等製造商的晶片需求。

日本國會議員去年12月通過了重振國內半導體產業的法案，規模達7740億日圓(合52億美元)，目標是2030年前把國產晶片的銷售提高至近1000億美元，為2020年規模的三倍左右。

這項預算案包含為國內先進晶片的製造補貼數十億美元，日本經濟產業省已表示，將負擔台積電熊本廠約半數的建廠費用，最高將支應32億美元。

參與台積電建廠計畫的人士表示，日本政府的補貼，彌補了在日本設廠的缺點，例如電力供應吃緊，和容易遭受地震等天災襲擊。

近來全球的半導體需求已趨緩，部分原因是個人電腦和智慧手機的銷售下滑。台積電已縮減今年的投資計畫，以因應需求減緩和成本上升等局面。