薪資高達7位數 華郵：逾500退役美軍將領 為外國政府工作

曾任前總統歐巴馬(右)國安顧問的退役陸戰隊上將瓊斯(左)，後受聘擔任沙烏地阿拉伯國防部的有償顧問。(Getty Images)。

華盛頓郵報的調查顯示，自2015年以來，包括數十名將軍在內的500多位美國退役軍人為外國政府從事高報酬工作，多數是侵犯人權和政治壓榨的國家，包括沙烏地阿拉伯在內。

至少15名退役將軍自2016年以來擔任沙烏地阿拉伯國防部 的有償顧問，其中包括曾任前總統歐巴馬國安顧問的退役陸戰隊上將瓊斯(James Jones)，和曾任國安局長的退役陸軍上將亞歷山大(Keith Alexander)。沙國國防部是由沙國王儲和事實上的統治者薩爾曼(Mohammed bin Salman)負責，美國情報部門認為薩爾曼鎮壓異議分子，2018年批准殺害華郵專欄作家卡舒吉。卡舒吉遇害後，仍有一名退役空軍上將和前美軍駐阿富汗指揮官繼續在沙國擔任顧問。

曾任國安局長的退役陸軍上將亞歷山大，後受聘擔任沙烏地阿拉伯國防部的有償顧問。(Getty Images)。

瓊斯2016年起為沙國工作，他的兩家諮詢公司簽約為沙國國防部提供建議。他組建由10多名前五角大廈官員組成的團隊，對王儲的沙國武裝部隊作評估，成員包括前總統柯林頓的國防部長柯恩(William Cohen)。

外國政府長期以來不停在華府花大錢聘請說客、律師、政治顧問、智庫研究人員和公關顧問，為他們的國家服務，但聘請有專業知識和政治影響力的退役軍人來加強與五角大廈的關係，過去10年迅速增多，尤其是在石油資源豐富和國防開支無度的海灣君主制國家。

國會准許退役軍人為外國政府工作，但需獲軍隊和國務院 批准，然而美國政府對這方面的信息始終祕而不宣。華郵根據「信息自由法」對陸海空三軍和陸戰隊以及國務院提控後獲悉，外國政府為充當顧問的美國退役軍人提供豐厚的待遇，薪水和福利可達六位數甚至七位數，遠超大多數美國現役軍人的待遇，美軍最高將領的基本年薪為20萬3698元。

外國政府給退役將領的待遇往往最高，但有專業背景的普通退役美軍也能領到高薪，如一名前海軍海豹突擊隊員被沙國聘請為特戰顧問，年薪為25萬8000元。阿聯酋為擔任直升機駕駛員的退役美軍提供20萬元年薪，為直升機機械師提供12萬元。印尼國有礦業公司聘請一名退役陸戰隊員擔任運輸顧問，費用是每天500元再加生活費。

聯邦法律限制服役20年以上和可領取養老金的軍事人員從外國政府收取可能損害美國利益的有價物品，1977年國會授權國防部和國務院可批准退役軍人為外國工作並接受報酬，但只能作為平民而不是軍人，並須經過背景調查。2015年以來在退役軍人提出為外國政府工作的申請中，批准率達95%，幾乎為自動批准。