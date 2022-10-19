祭27萬高薪 中國「挖角」英退役飛官 英國示警

中國在英國以優渥待遇招募英國前空軍飛行員，前往中國培訓解放軍飛行員，英國國防部為此發布「威脅警報」。圖為英國空軍飛行員本月在卡塔參加活動。(Getty Images)

英國 許多前空軍飛行員被招募到中國充當解放軍 的培訓教官，英國廣播公司(BBC)18日報導，約30名英國前飛行員已在中國培訓解放軍飛行員；中國還在招募更多的前英軍飛行員，並為他們提供優渥待遇，年薪據信達27萬美元，英國國防部 為此罕見發布「威脅警報」。

外國招募前軍事人員並不違反英國法律，但英國國防部質疑中國軍方的目的是企圖了解西方空軍的戰術、飛行技能和作戰經驗，因此認為存在情報風險，便於中國軍方在可能爆發台灣衝突時使用，英國國防部將加以阻止。

國防部發言人18日聲明說：「我們將採取果斷措施，制止中國招募英軍現役和前飛行員，對解放軍空軍進行培訓的計畫。」

據信30名前英軍飛行員已在中國開展培訓，而且中國還在繼續招募，並為他們提供巨大利益。BBC援引一名西方官員的話說，一個飛行員的年薪多達27萬美元。澳洲空軍一名前飛行員透露，他為中國軍方工作的報酬是每年近百萬美元，這名飛行員表示出於職業道德考量而要求匿名。

英國國防部發言人說：「英國所有的現役和退役軍人都要遵守保密法，我們將對保密合約與保密協議在國防部系統的遵守與落實進行檢查。新的國家安全法將為我們提供應對安全挑戰的更多工具，包括中國招募英軍前飛行員的挑戰。」

中國國防部未對BBC的報導和英國國防部的表態回應，美國國防大學副教授羅切斯(Dave Roches)表示，中國利用英國飛行教官培訓解放軍的飛行員本身就是一種威脅，還可將飛行教官當作情報資源，從中窺視西方軍力的優勢與劣勢。

中國與西方國家的緊張關係近年來急遽升高，英國情報機構「政府通訊總部」(GCHQ)的負責人佛萊明(Jeremy Fleming)上周表示，中國技術對英國的安全與繁榮構成嚴重威脅。美國白宮公布的「國家安全戰略」指出：「中國是美國最嚴重的地緣政治挑戰，中國是唯一既有意願也日益具有經濟、外交、軍事以及科技實力重構國際秩序的國家。」