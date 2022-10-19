我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

中領館圍毆港人 英召見中代辦 要求尊重英國法律

編譯柯立偉／綜合18日電
英國外交部18日就中國外交人員在駐曼徹斯特中領館外對和平示威者暴力相向事件，召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律。圖為16日中方外交人員對示威者施暴，英警方試圖干預。(Getty Images)
英國外交部18日就中國外交人員在駐曼徹斯特中領館外對和平示威者暴力相向事件，召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律。圖為16日中方外交人員對示威者施暴，英警方試圖干預。(Getty Images)

中共20大16日登場當天，旅英港人在中國駐曼徹斯特(Manchester)總領事館外和平抗議，遭領事館人員暴力相向；英國外交部18日就此事召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律。

英國外交部指出，依據外交大臣柯維立(James Cleverly)指示，外交部東北亞與中國事務司司長卓丹廉(James Cleverly)與被召見的楊曉光會晤；卓丹廉再次向中方強調英國致力維護民眾和平抗議的權利，所有駐英外交人員與領事館職員都應尊重英國法律。

主管亞洲事務、9月22日上任的外交副大臣高史密斯(Zac Goldsmith)透過新聞稿發布聲明，稱英方當天已清楚向中方表達立場，中方必須尊重民眾在英國境內和平抗議示威的權利；高史密斯重申，英方對發生在總領事館的事件「嚴正關切」。

根據當天現場影像紀錄，當旅英港人在領事館外和平抗議，數人突然自領事館走出、破壞抗議道具；雙方爆發衝突後，一度有抗議民眾遭拖入領事館區毆打，幸獲趕赴現場的員警救出。其中，中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原不僅在現場目睹事發經過，更參與暴力衝突過程。

大曼徹斯特地區警方已展開調查，按慣例，使館、領事館區域須經館方許可才能進入；外交人員雖具外交豁免權，不受駐在國刑事追訴，但發生在使館、領事館區域的刑事案件仍受英國法律規範。

工黨籍平民院議員阿夫扎爾·汗(Afzal Khan)質詢指出，身為總領事，鄭曦原具外交豁免權，但政府是否願意即刻採取行動、宣布鄭曦原為「不受歡迎人物」(persona non grata)；代為答詢的副大臣級官員諾曼(Jesse Norman)回應，等全盤掌握相關事實及知悉檢方裁決，政府就會採取行動。

中國外交部發言人汪文斌對此事件則回應表示，滋擾分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及中國外交館舍安全，外交機構有權採取必要措施，希望加強對中國駐英使館館舍和人員的保護。

英國 20大 中共

上一則

「堅決聽從習主席指揮」解放軍+武警擁護 習牢抓槍桿子

下一則

祭27萬高薪 中國「挖角」英退役飛官 英國示警

延伸閱讀

英國女住Airbnb見書架藏神秘機關 推開發現別有洞天

英國女住Airbnb見書架藏神秘機關 推開發現別有洞天
英外交部召見中國臨時代辦 要求尊重英國法律

英外交部召見中國臨時代辦 要求尊重英國法律
特拉斯被稱幽靈首相 新財相發起英式政變

特拉斯被稱幽靈首相 新財相發起英式政變
抗議者在總領館被打 英外交部召見中國臨時代辦要說法

抗議者在總領館被打 英外交部召見中國臨時代辦要說法

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

2022-10-13 08:59
中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
雖然拜習在電話中都同意今年底前安排實體會談，但美媒最新報導則指出，中方對於籌備工作有縮手跡象。（美聯社）

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

2022-10-15 10:42
美國對中國半導體出口管制升級，業界推演半導體業後續發展三套劇本，包括中企與南韓記憶體廠衝擊大於台廠、全球記憶體市況將加速落底，以及2023年初高速運算相關需求將面臨短期亂流。圖為美國總統拜登。（美聯社）

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

2022-10-12 22:11

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知