中領館圍毆港人 英召見中代辦 要求尊重英國法律
中共20大16日登場當天，旅英港人在中國駐曼徹斯特(Manchester)總領事館外和平抗議，遭領事館人員暴力相向；英國外交部18日就此事召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律。
英國外交部指出，依據外交大臣柯維立(James Cleverly)指示，外交部東北亞與中國事務司司長卓丹廉(James Cleverly)與被召見的楊曉光會晤；卓丹廉再次向中方強調英國致力維護民眾和平抗議的權利，所有駐英外交人員與領事館職員都應尊重英國法律。
主管亞洲事務、9月22日上任的外交副大臣高史密斯(Zac Goldsmith)透過新聞稿發布聲明，稱英方當天已清楚向中方表達立場，中方必須尊重民眾在英國境內和平抗議示威的權利；高史密斯重申，英方對發生在總領事館的事件「嚴正關切」。
根據當天現場影像紀錄，當旅英港人在領事館外和平抗議，數人突然自領事館走出、破壞抗議道具；雙方爆發衝突後，一度有抗議民眾遭拖入領事館區毆打，幸獲趕赴現場的員警救出。其中，中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原不僅在現場目睹事發經過，更參與暴力衝突過程。
大曼徹斯特地區警方已展開調查，按慣例，使館、領事館區域須經館方許可才能進入；外交人員雖具外交豁免權，不受駐在國刑事追訴，但發生在使館、領事館區域的刑事案件仍受英國法律規範。
工黨籍平民院議員阿夫扎爾·汗(Afzal Khan)質詢指出，身為總領事，鄭曦原具外交豁免權，但政府是否願意即刻採取行動、宣布鄭曦原為「不受歡迎人物」(persona non grata)；代為答詢的副大臣級官員諾曼(Jesse Norman)回應，等全盤掌握相關事實及知悉檢方裁決，政府就會採取行動。
中國外交部發言人汪文斌對此事件則回應表示，滋擾分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及中國外交館舍安全，外交機構有權採取必要措施，希望加強對中國駐英使館館舍和人員的保護。
上一則
「堅決聽從習主席指揮」解放軍+武警擁護 習牢抓槍桿子
下一則
FB留言