中領館圍毆港人 英召見中代辦 要求尊重英國法律

英國外交部18日就中國外交人員在駐曼徹斯特中領館外對和平示威者暴力相向事件，召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律。圖為16日中方外交人員對示威者施暴，英警方試圖干預。(Getty Images)

中共20大 16日登場當天，旅英港人在中國駐曼徹斯特(Manchester)總領事館外和平抗議，遭領事館人員暴力相向；英國 外交部18日就此事召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律。

英國外交部指出，依據外交大臣柯維立(James Cleverly)指示，外交部東北亞與中國事務司司長卓丹廉(James Cleverly)與被召見的楊曉光會晤；卓丹廉再次向中方強調英國致力維護民眾和平抗議的權利，所有駐英外交人員與領事館職員都應尊重英國法律。

主管亞洲事務、9月22日上任的外交副大臣高史密斯(Zac Goldsmith)透過新聞稿發布聲明，稱英方當天已清楚向中方表達立場，中方必須尊重民眾在英國境內和平抗議示威的權利；高史密斯重申，英方對發生在總領事館的事件「嚴正關切」。

根據當天現場影像紀錄，當旅英港人在領事館外和平抗議，數人突然自領事館走出、破壞抗議道具；雙方爆發衝突後，一度有抗議民眾遭拖入領事館區毆打，幸獲趕赴現場的員警救出。其中，中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原不僅在現場目睹事發經過，更參與暴力衝突過程。

大曼徹斯特地區警方已展開調查，按慣例，使館、領事館區域須經館方許可才能進入；外交人員雖具外交豁免權，不受駐在國刑事追訴，但發生在使館、領事館區域的刑事案件仍受英國法律規範。

工黨籍平民院議員阿夫扎爾·汗(Afzal Khan)質詢指出，身為總領事，鄭曦原具外交豁免權，但政府是否願意即刻採取行動、宣布鄭曦原為「不受歡迎人物」(persona non grata)；代為答詢的副大臣級官員諾曼(Jesse Norman)回應，等全盤掌握相關事實及知悉檢方裁決，政府就會採取行動。

中國外交部發言人汪文斌對此事件則回應表示，滋擾分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及中國外交館舍安全，外交機構有權採取必要措施，希望加強對中國駐英使館館舍和人員的保護。