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美公民發文批時政 沙國判刑16年 兒控政府見死不救

編譯潘勛／綜合18日電
沙烏地阿拉伯裔美國公民薩德‧阿爾瑪迪日前在沙烏地被判刑16年。(美聯社)
沙烏地阿拉伯裔美國公民薩德‧阿爾瑪迪日前在沙烏地被判刑16年。(美聯社)

沙烏地阿拉伯裔72歲美國公民薩德‧阿爾瑪迪(Saad Ibrahim Almadi)因在推特網站發文批評沙國時政，去年11月返沙國探親時，被利雅德當局逮捕、刑求並判刑16年，其子易布拉辛(Ibrahim)12日向美聯社揭露此事，痛批政府見死不救；國務院18日證實阿爾瑪迪被拘捕一事，稱已向沙國高層表達關切。

易布拉辛表示，乃父是因過去七年間發了14則「溫和推文」，內容大致在批評沙國政策及據說貪腐，而在返回沙國時被捕；他說，乃父不是政治活躍人士，只是身為公民而表達意見，發文時人在佛羅里達州，而言論自由是美國憲法保障的權利。阿爾瑪迪擁有美國、沙國雙重國籍。

沙國官員對此並未立即置評。

國務院副發言人巴特爾(Vedant Patel)18日證實阿爾瑪迪遭拘捕，另表示透過利雅德及華府管道，一直向沙國高層表達強烈關切，直到18日還那麼做，而且將持續下去。

易布拉辛表示，乃父在本月3日因支持恐怖活動罪名，被判刑16年，還有其他罪名指控他未能告發恐怖活動；此外，阿爾瑪迪還被禁止出國16年；假如刑責執行，72歲的阿爾瑪迪出獄時已87歲，而且要活到104歲才能返回美國佛州住家。

易布拉辛說，利雅德當局警告其一家對本案住嘴，別把美國政府捲進來；另外，他家3月接洽國務院以後，乃父就受到刑求。

易布拉辛另指控國務院未把乃父被捕一案宣告為美國人被「不當拘留」，沒提升本案的關注度；他解釋自己本周把事情公之於眾的原因，稱「他們耍我，跟我講別聲張，就會把我父親弄出來，我再也不願押寶在國務院了」。

美聯社指出，沙國人民因在社群媒體貼文批評政府，最近一連串被判入獄服刑，阿爾瑪迪顯為最新一例。沙國當局在王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)掌權後，加強鎮壓異議；沙爾曼試圖開放超保守的沙烏地，將國家轉型，但強硬對付批評聲浪。

沙國法院最近以一名女子在社媒上搞活動傷及國家為由，判她入獄45年；另外，一名在英國里茲大學攻讀博士的沙國學生因散播「謠言」，轉推異議文章，被判刑34年，引發國際指責。

國務院 社群媒體 佛州

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