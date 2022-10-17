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若拜登不選2024…黨內悄做準備 有人喊「世代改革」

記者顏伶如／綜合報導
期中選舉還沒舉行，某些民主黨人士已開始為拜登總統不角逐連任擬定應變計畫。(美聯社)
期中選舉還沒舉行，某些民主黨人士已開始為拜登總統不角逐連任擬定應變計畫。(美聯社)

期中選舉還沒舉行，某些民主黨人士已提早開始為2024年大選預做準備，悄悄為拜登總統萬一不角逐連任擬定應變計畫。消息人士透露，民主黨方面已經低調展開討論的幕後運作，等到期中選舉結束後，動作可能變得頻繁。

11月8日即將登場的期中選舉，不只將決定未來兩年國會政治版圖，從許多角度來看，也是2024年總統大選選舉季節的起跑點，關係著接下來民主黨內的勢力消長。

如果民主黨期中選舉表現超出預期，拜登將順理成章爭取連任，想要出面挑戰拜登的其他黨內要角也將趨於低調。但是，如果民主黨這次選舉慘敗，某些民主黨人士將挺身而出，要求2024年總統大選黨內應該要有更多選擇。

正代表民主黨角逐俄亥俄州聯邦參議員選舉的俄州聯邦眾議員雷恩(Tim Ryan)，日前在媒體集團Nexstar贊助的候選人辯論會上說：「我的立場一直非常清楚，我希望看到世代改革。」

79歲的拜登曾形容自己是不同世代民主黨政治人物之間的橋梁。民主黨高層趨於高齡化，眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)高齡82歲，參議院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)也已71歲。面對外界詢問拜登是否爭取連任，拜登政府官員大多避談，但私下議論一直不斷。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，拜登年齡因素若與期中選舉不確定性合併考慮，就讓民主黨開啟了為其他選項預先鋪陳的大門，某些民主黨人士透露的跡象，更讓外界嗅出不尋常氣氛。

前往提早投票州或搖擺州助選，向來是觀察政治人物是否有意爭取更上一層樓發展的指標。期中選舉只剩最後幾周的倒數時刻，某些候選人紛紛要求黨內重量級人物前來助選，造勢活動成了有意角逐總統大選者的舞台。

Politico新聞網站報導，民主黨威斯康辛州角聯邦參議員候選人巴恩斯(Mandela Barnes)便希望邀請佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)前來助選。如果81歲的桑德斯果真應邀前往，恐將引發有意再次參加總統大選的各種揣測。

一名與桑德斯關係密切的進步派選舉顧問表示，桑德斯的基本盤依舊活躍，桑德斯曾開玩笑說就算生病住院，2024年也會在參議員崗位上善盡職責，這段玩笑話讓某些核心幕僚因此評估，桑德斯奉獻熱忱絲毫未減，若要第三度問鼎總統大選，也許不是問題。

民主黨 拜登 期中選舉

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