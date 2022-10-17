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2兆救經濟「德政」 共和黨攻擊推高通膨 民主黨不敢提

編譯潘勛／綜合16日電
眾院議長裴洛西(前左)與參院多數黨領袖舒默(前右)去年3月共同主持通過「拯救美國」紓困法生效簽署儀式，為當時國人帶來紓困金，但也種下高通膨的惡果。(Getty Images)
眾院議長裴洛西(前左)與參院多數黨領袖舒默(前右)去年3月共同主持通過「拯救美國」紓困法生效簽署儀式，為當時國人帶來紓困金，但也種下高通膨的惡果。(Getty Images)

這次期中選舉，民主黨競選時殊少提到拜登總統執政近兩年，斥資2兆元挽救經濟，幫忙千百萬全國家庭度過新冠疫情對財務造成的危機，原因在共和黨攻擊紓困法太多現金把經濟炒得過熱，升高通膨，把國家推向衰退。

紐約時報16日報導，民調指出國人明知自己喜歡收到紓困金，也知為何拿到錢，民主黨本寄望能因此取得選舉紅利；民主黨的紓困法有兩大項目，讓各家各戶直接有感：第一是直接撥1400元給中、低收入個人，第二是擴大兒童抵稅額，每人每月達300元。

紓困法本被視為拜登的招牌經濟成就，尤其兒童抵稅額大幅減少貧困兒童。

自由派活躍人士對民主黨候選人沒把競選焦點放直接紓困全國家戶，十分不解；資深經濟學者休斯(Chris Hughes)指出，這真是錯失機會，犯下戰略錯誤，依他任職的機構民調數據以及經驗可以得知：兒童抵稅額本可以影響期中選，而且效果遠比很多候選人所想大得多。

民主黨民調專家塞琳達‧雷克(Celinda Lake)詳細調查選民對兒童抵稅額的看法，她援引調查數據指出，民主黨候選人本應主打拜登這項施政幫忙各家各戶因應物價上揚；「民主黨對通膨本有說法，只是現在不用而已。」

但很多選戰策士並不認為如此；他們認為選民對宣揚疫情紓困無感；有些民主黨人擔憂共和黨一直在叫喚，指責食品、房租等日常開支上漲，都是紓困害的，已經動搖選民的看法。

經濟學者一般贊同經濟刺激開支助長通膨，但影響多大，各家看法莫衷一是。拜登政府官員及民主黨候選人拒絕這種說法；碰到逼問時，他們為救急開支辯護，指出目前全球進入急劇通膨期，開支讓美國相形其他富國，馬步扎得更穩。

AdImpact機構數據指出，這個選舉周期，共和黨斥資近1億5000萬元，在全國電視打通膨主題的廣告。

紓困案通過後幾個月，民主黨高層很有信心，認為把錢直接給國人，已解決長久以來讓兩黨都苦惱的兩難處境。

但選民並不領情。民眾知道拜登有直接紓困、提供兒童抵稅額，但時逢快速通膨，兩項施政都沒化為選舉賣點。期中選舉距紓困生效那幾個月太遠，選民已經忘了，後續發生太多事，早已岔開選民心思。

紓困金 民主黨 拜登

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