多數學者：明年經濟更糟 恐爆失業潮

經濟學者多認為美國高通膨仍持續到2023或2024年，不斷提升利率，將造成大批失業人潮後，才可能降下通膨。圖為最近在新澤西州大西洋城賭場排隊找工的人。(美聯社)

華爾街 日報16日報導，對經濟學家最新調查，多數人都預計美國將在未來12個月內進入經濟衰退，因為聯準會 大力降低持續高漲的通膨、經濟收縮，企業以裁員 作為回應。

未來12個月經濟衰退可能性63%

據報導，經濟學家平均認為未來12個月經濟衰退的可能性為63%，高於7月調查的49%。 這是自2020年7月以來，在上一次短暫但劇烈的經濟衰退後，這項調查首次將概率確定在50%以上。

多數經濟學家對2023年預測越來越悲觀。 他們現在預計，今年前兩個季度的國內生產總值將大幅減縮，比上一季度調查的降級，他們預測的是溫和增長。

多數經濟學家預測聯準會要到明年底或是2024年初，才有可能改採降息手段，冷卻經濟。

高通膨讓全球經濟前景黯淡，借貸利率高漲和能源供應緊縮，加劇明年經濟衰退的風險；經濟學者認為，一旦經濟衰退，雇主因應成長減緩和收益減少，可能會在第二、三季大量裁員回應，造成失業人潮高峰。

通膨持續高漲不降，讓民眾錢包縮水。(美聯社)

美通膨仍持續40年新高

華爾街日報16日報導，美國通膨報告不如預期，仍持續40年的新高，聯準會持續大幅升息，推高美元匯率，進一步提高許多國家的進口和借貸成本。

主要能源製造商正減少供應，導致價格上漲，拖累經濟活動，歐洲情況更明顯；中國新數據則顯示，消費者支出驟降，顯示經濟成長冷卻。

國際貨幣基金(IMF)秘書長喬治艾娃(Kristalina Georgieva)13日在華府舉辦的財經首長會議上說：「最糟情況還沒發生，許多經濟體的衰退風險提升。」

IMF：明年經濟成長2.7%低於今年

IMF預測，明年全球逾三分之一產出將萎縮，美國、歐盟與中國三大經濟體明年成長將停滯；IMF預測明年經濟成長2.7%，比今年的3.2%少。

埃及財長馬伊特(Mohamed Maait)12日在全球發展中心(CGD)會議中說：「情況比新冠肺炎疫情期間還慘。」

許多與會財長認為，美國高通膨和聯準會的做法威脅美國經濟前景；美國9月消費者物價指數(CPI)同比去年增加8.2%，排除糧食和能源動盪的核心CPI增加6.6%；後者成長速率為40年來最快，凸顯物價壓力大，且可能讓聯準會下月升息三碼(0.75個百分點)。

IMF預測，美國明年經濟將擴張1%，比今年的1.6%少。

經濟學者表示，美國未來12個月有63%機率步入衰退；此外，石油輸出國家組織(OPEC)及俄羅斯下月起每日減產200萬桶原油，可能推升油價；國際能源總署(IEA)13日警告，OPEC等國的決定可能成為全球經濟進入衰退的轉捩點。

全球衰退無官方定義，但許多經濟學者認為其一關鍵指標是經濟成長低於人口成長，或約1.1%。

世界銀行預估全球明年經濟成長為1.9%，行長馬爾帕斯(David Malpass)說：「這危險的逼近全球衰退。」

經濟學者預測，明年第一季國內生產毛額(GDP)將縮減0.2%，第二季縮0.1%；一旦經濟衰退，雇主因應成長減緩和收益減少，可能會在第二、三季裁員回應。

經濟學者認為，非農就業人數將在明年第二季減少3萬4000個職缺，第三季減少3萬8000個職缺。