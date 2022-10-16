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房租飆、憂被趕 租客維權運動興起

編譯徐薏茹／綜合報導
疫情期間，房租價格問題曾經引發群眾抗議。（路透）
疫情期間，房租價格問題曾經引發群眾抗議。（路透）

國內的住房成本節節攀升，租屋族的不滿情緒也日益高漲，兩年多來疫情時期引發被驅逐的焦慮、房價飆升，加上嚴重的通膨問題，可負擔住房長期短缺似乎成為許多城市無力解決的問題，全美約4400萬戶租屋家庭的怒火也跟著越燒越旺。

紐約時報報導，這種不滿情緒蔓延至整個經濟層面。一方面，渴望買房的租客因房價及抵押貸款利率高漲而夢想破滅；另一端，約1100萬戶低收入租戶得花費一半以上的收入付租金；居於中間的租戶雖然還不需要幫助，但他們也搖搖欲墜。

這一切推動租屋族的權益維護運動興起，密蘇里州堪薩斯城(Kansas City)即是一個顯眼的例子，該城市擁有50萬人口，線上房地產公司Zillow的房屋價值指數顯示堪薩斯城的典型房屋價格為23萬元，比全國水平低10萬元以上。

但根據租屋搜尋網站Apartment List的數據，隨著物療與醫療產業促進經濟穩定拓展，堪薩斯城的租金比起一年前漲了8.5%，上漲速度快過全國其餘地區。

過去十年，堪薩斯城增建一系列的高級大樓和公寓，房租上漲帶來的壓力正從低收入族群延伸到中等收入的教師、城市工人等。

堪薩斯城租客權益團體「KC Tenants」即是在這期間興起，該團體結合激進的抗爭與傳統的遊說活動，在疫情期間現身政治舞台，在通過有利於租客法律方面發揮重要作用，例如租客被驅逐過程中提供律師的法規

 堪薩斯城民主黨籍市長盧卡斯(Quinton Lucas)稱：「對我們而言這是政治上的轉變」儘管他經常成為KC Tenants抗爭的目標，但會定期與該團體的領導人會面，「有一種新興的、幾乎更強硬的政治優勢，某種意義而言，有人正在組織動員而且受政治吸引，並且非常憤怒，他們與我們大部分人來自不同團體。」

目前全國的租金比2020年初期高出20%，為有利於租客的法律融入長期政策創造了一個機會。

KC Tenants共同創辦人拉格維爾(Tara Raghuveer)表示：「大家理所當然地認為租金總是會一直上漲，對於能有所不同的政治想像很少，但現在我認為這種情況正在改變。」

租客 租金 低收入

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