調高社安金 難為民主黨吸更多選票

分析指出，調高明年社安金並不會給執政的民主黨帶來太多選票，反倒更觸動選民對通膨嚴重的感覺。圖為賓州選民在聯邦參議員的造勢活動。(Getty Images)

社會安全局(SSA)日前宣布，從明年1月開始，社安金 福利上漲8.7%，為40年來最高增幅，將有7000萬人受惠。有分析認為在期中選舉前大派福利，是拜登 政府動用銀彈政策，期望扭轉民主黨選情不利的局面，但民調顯示，增加社福金不太可能讓民主黨挽回劣勢。

拜登總統14日表示，年長者在明年的收入增幅可以超過通膨，他們收到的社安支票金額將會上漲，而醫療保險保費則會下降。

白宮也說，由於社安金增加8.7%、醫療保險保費每月減少約5元，加上醫保可降低處方藥物價格，年長者明年可以節省數百元。

不過有學者指出，增加社安金反而會讓人關注到通膨導致物價飆升以及所帶來的痛苦，也讓他們反思生活成本上漲的背後原因。

詹姆斯麥迪遜大學政治學教授科恩(Marty Cohen)說，儘管這將為人們的荷包帶來更多金錢，卻促使人們考慮高通膨的問題。

多個民調說明，選民將經濟列為高於社會保障的優先事項，今年初的民調指出， 71%的成年人認為，加強經濟是總統及國會的首要任務，57%認為社會安全系統必須保持財務穩健。美聯社─NORC的最新民調顯示，只有36%的人贊成拜登處理經濟的方式；55%表示物價高於正常水平，是拜登無法控制的因素造成，但44%認為這主要是因為拜登的政策所致。

不少選民表示，儘管每月收到的社安金額增加了，但也不改變他們的投票意向，因為拜登政府沒有真正抑制通膨的政策。

他們指出，拜登只是基於通膨的公式而提高社安金，實際並沒有在提高生活成本方面作出應有的調整。

共和黨方面也趁機指出年長者生活成本上升的多個原因，例如去年私人退休計畫的損失、高油價及雜貨店成本增加等因素。

共和黨全國委員會發言人說，在生活成本大增下，年長者不得不推遲退休；一些只靠固定退休金 來維持生活的人士，因為退休基金直線下降，同樣在苦苦掙扎。