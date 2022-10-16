歐巴馬籲民主黨：別再管川普了 選民更在意通膨

期中選舉日近，民主黨籍前總統歐巴馬警告民主黨人不應執著於前總統川普的「瘋狂舉動」，應把精力集中於通膨、汽油價格等重大民生問題上。(美聯社)

期中選舉下月舉行，民主黨 的選情不容樂觀，民主黨籍前總統歐巴馬 警告，民主黨人不應再執著於前總統川普 的「瘋狂舉動」，而應該把精力集中於最直接影響選民的問題上，例如通膨、汽油價格等重大民生問題。

歐巴馬14日在「天狼星XM」(SiriusXM)獨家播出的節目裡，提出了如何看待川普的建議。川普卸任後影響力仍在，一舉一動都影響選情，民主黨也不知不覺地隨著他起舞，因此才有歐巴馬的建言。

他表示，民主黨花費了大量時間、精力及資源來針砭川普最近的瘋狂言行，以及指出一些共和黨候選人是多麼粗鄙。「然而在大多數選民心目中，這都不及他們切身利益的重要，例如我可以付房租嗎？汽油價格怎樣？如何處理托兒服務？」民生問題才是選民真正關心的議題。

歐巴馬認為， 過於關注川普的離譜舉動犯了錯誤，「現在有些人刻意模仿他以及他的無恥行為，吸引了目光，得到了很多關注，民主黨居然也加入了這個遊戲裡」。

他認為，民主黨其實推動了不少很棒的涉及民生的議程，包括制訂降低處方藥價格的通膨控制法，確保透過「平價醫療法案」(ACA)讓民眾負擔得起醫療保健，槍枝法案則是30年來第一次為槍枝安全立法。

歐巴馬準備在月底前往喬治亞、密西根及威斯康辛州等關鍵州，為參選州長及聯邦參議員的民主黨人站台。

他將先於10月28前往亞特蘭大，出席民主黨籍前喬州國會眾議員艾布蘭(Stacey Abrams)的造勢集會。艾布蘭2018年挑戰現任共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)失敗，今次捲土重來。

隨著選舉日臨近，民主、共和兩黨候選人都更注重民生議題，試圖拉近與選民距離。圖為內華達州民主黨籍州長候選人斯索拉克(Steve Sisolak，中)在拉斯維加斯辦燒烤午餐會，與選民談心。(Getty Images)

此外，現任民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)受到川普支持的沃克(Herschel Walker)挑戰。喬州11月8日舉行的選舉，有可能決定參院控制權誰屬。

喬州之行後，歐巴馬將到底特律及密爾瓦基。密西根州現任民主黨籍州長惠特默(Gretchen Whitmer)面對獲得川普背書的迪克森 (Tudor Dixon) 挑戰。

歐巴馬還會為威州民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)打氣，艾佛斯會迎戰共和黨籍的米歇爾斯(Tim Michels)，民調顯示兩人支持度不相上下。

民主黨籍副州長巴恩斯(Mandela Barnes)則在威州挑戰現任共和黨籍聯邦參議員約翰遜(Ron Johnson)，若成功將成為威州首位非裔參議員。