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國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

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川普避談國會傳票 堅稱2020大選被竊

編譯洪毅／綜合14日電
前總統川普面對國會暴亂事件調查委員會傳喚，14日以14頁長信回嗆，堅稱2020總統大選投票舞弊，卻對傳票隻字不提。(美聯社)
前總統川普面對國會暴亂事件調查委員會傳喚，14日以14頁長信回嗆，堅稱2020總統大選投票舞弊，卻對傳票隻字不提。(美聯社)

眾院國會暴亂事件調查委員會13日一致同意發傳票傳喚前總統川普赴國會作證，川普隔日送了一封長達14頁的信函給委員會，內容大體上在重申過去的大選舞弊主張，對於是否會赴國會提供證詞未正面回應，也隻字未提傳票。

國會山莊報(The Hill)報導，川普在這封致調查委員會主席湯普森(Bennie Thompson)的長信中，大體上是重申他的選舉舞弊主張，包括亞利桑納、喬治亞、密西根、賓州、威斯康辛等五個州的選舉結果「有可疑之處」。

川普的理論奠基於一些關於投票箱移動之類的報導；然而從聯邦層級的司法部，到各州政府均介入調查，卻全部駁回有大規模舞弊情事，川普團隊向各法院發起的60多宗訴訟也被打回票；川普時期的司法部官員曾在國會聽證上詳述調查過程。

川普還在信中稱，在暴亂事件當下，他已授權調動「成千上萬」國民兵維護國會秩序；但他又在信上說，這些暴亂分子是「質疑選舉結果的偉大愛國者」。

前總統川普面對國會暴亂事件調查委員會傳喚，14日以14頁長信回嗆，堅稱2020總...
前總統川普面對國會暴亂事件調查委員會傳喚，14日以14頁長信回嗆，堅稱2020總統大選投票舞弊，卻對傳票隻字不提。(美聯社)

暴亂事件發生時擔任國防部代理部長的米勒(Christopher Miller)曾在國會作證，否認川普授權調派國民兵驅散暴亂分子；而暴亂事件發生當天，就有部分暴亂分子遭到司法部起訴。

川普在信中表示，這封信是要表達他們的「憤怒、失望、不滿」，因為委員會浪費數億納稅人錢，卻竟是捕風捉影或是獵巫，對於2020年的「選舉大舞弊」卻置若罔聞。

川普還說，美國人民不會接受以法律之名、行不正義之實，也不會接受只為特定人物服務的自由及正義，「選舉日將要到來，我們需要『世紀之罪』的解答」。

川普14日的長信並未提及他是否將會出席聽證會；事實上，雖然調查委員會同意川普應赴國會作證，但尚未正式發出傳票；若發出傳票，川普拒絕就可能遭到刑事指控，例如川普時期的白宮策士巴農(Steve Bannon)已因此而遭陪審團定罪。

委員會成員謝安達(Adam Schiff)表示，川普的聲明未經宣誓，不能作為證詞，「我們等著前總統嚴肅認真地回應」。

川普 傳票 司法部

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