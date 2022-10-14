佛州高中槍案 槍手殺17人被免除死刑 受害家屬全怒了

犯下佛州帕克蘭高中17條人命血案的嫌犯克魯茲（左），在陪審團判決下逃過一死，改判無期徒刑，令家屬極為不滿。（美聯社）

佛羅里達州一個陪審團13日裁決免除槍手克魯茲 (Nikolas Cruz)的死刑，克魯茲2018年在帕克蘭(Parkland)高中開槍殺死17人，另有17人受傷，受害人的家庭對陪審團的決定感到憤怒、困惑和不安，認為應判死刑，而不是終身監禁。

陪審團是在兩天內經過七個小時的審議，結束了長達三個月的審案，審理期間出示了槍案現場的圖片、錄影和受害人親屬的證詞。法官用了50分鐘讀完陪審團對每個受害人的裁決，30多人的受害人親友席響起陣陣不滿的議論聲，許多人搖頭嘆氣， 一些人離席時抽泣抹淚。一位失去女兒的母親說：「我們對今天的裁決結果非常失望和沮喪，我的女兒身中八槍，陪審團100%應判死刑，判處終身監禁我無法理解。」

根據佛州 法律，判處死刑至少需有一項控罪是全票通過；陪審團發現，槍手對每個受害人都有加重處罰和減輕處罰的因素，但在應判死刑的加重因素上陪審團無法達成一致，認為加重因素不能蓋過減輕因素。

一名受害人的父親說：「減輕處罰因素如何能說明槍手對部分受害人是連續開數槍，司法體系應當最大限度地懲罰槍手。」

法官將在11月1日量刑聽證時宣布終身監禁的裁決，屆時受害人的親友將有機會表達心聲。

24歲的克魯茲一年前認罪2018年2月14日槍殺14名學生和三名教職員以及打傷17人，他說選擇情人節作案是為了讓學校師生永遠不能歡度這個節日。

辯護律師不質疑克魯茲的恐怖行凶，但指出他的母親在懷孕期間大量飲酒，使他還未出生就患上胎兒酒精紊亂症，兩歲開始便有奇怪、焦躁和暴力的行為，但被誤診為注意力缺陷和多動症，而且他從沒得到過適當治療。