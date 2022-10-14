我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

佛州高中槍案 槍手殺17人被免除死刑 受害家屬全怒了

編譯孫梁／綜合13日電
犯下佛州帕克蘭高中17條人命血案的嫌犯克魯茲（左），在陪審團判決下逃過一死，改判無期徒刑，令家屬極為不滿。（美聯社）
犯下佛州帕克蘭高中17條人命血案的嫌犯克魯茲（左），在陪審團判決下逃過一死，改判無期徒刑，令家屬極為不滿。（美聯社）

佛羅里達州一個陪審團13日裁決免除槍手克魯茲(Nikolas Cruz)的死刑，克魯茲2018年在帕克蘭(Parkland)高中開槍殺死17人，另有17人受傷，受害人的家庭對陪審團的決定感到憤怒、困惑和不安，認為應判死刑，而不是終身監禁。

陪審團是在兩天內經過七個小時的審議，結束了長達三個月的審案，審理期間出示了槍案現場的圖片、錄影和受害人親屬的證詞。法官用了50分鐘讀完陪審團對每個受害人的裁決，30多人的受害人親友席響起陣陣不滿的議論聲，許多人搖頭嘆氣， 一些人離席時抽泣抹淚。一位失去女兒的母親說：「我們對今天的裁決結果非常失望和沮喪，我的女兒身中八槍，陪審團100%應判死刑，判處終身監禁我無法理解。」

根據佛州法律，判處死刑至少需有一項控罪是全票通過；陪審團發現，槍手對每個受害人都有加重處罰和減輕處罰的因素，但在應判死刑的加重因素上陪審團無法達成一致，認為加重因素不能蓋過減輕因素。

一名受害人的父親說：「減輕處罰因素如何能說明槍手對部分受害人是連續開數槍，司法體系應當最大限度地懲罰槍手。」

法官將在11月1日量刑聽證時宣布終身監禁的裁決，屆時受害人的親友將有機會表達心聲。

24歲的克魯茲一年前認罪2018年2月14日槍殺14名學生和三名教職員以及打傷17人，他說選擇情人節作案是為了讓學校師生永遠不能歡度這個節日。

辯護律師不質疑克魯茲的恐怖行凶，但指出他的母親在懷孕期間大量飲酒，使他還未出生就患上胎兒酒精紊亂症，兩歲開始便有奇怪、焦躁和暴力的行為，但被誤診為注意力缺陷和多動症，而且他從沒得到過適當治療。

克魯茲濫殺是迄今進入審案階段的美國最嚴重的大規模槍案，另外九個造成17人以上死亡槍案的兇手，或是當場及事後被警方擊斃，或是自殺。2019年在德州艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪超市製造23人死亡的兇嫌，正在等候審判。

陪審團判決帕克蘭高中血案兇手免於死刑，家屬極為憤怒，圖為死者家屬舒爾曼夫婦拿著電...
陪審團判決帕克蘭高中血案兇手免於死刑，家屬極為憤怒，圖為死者家屬舒爾曼夫婦拿著電腦表示這是兒子在世時看到的最後影像。（路透）

克魯茲 佛州 德州

上一則

不滿被驅離 芝加哥女房客殺死房東肢解藏冰箱

下一則

北卡高球場傳槍響 含1名休班警至少5死 多人中彈

延伸閱讀

佛州帕克蘭校園槍擊案 兇手逃死被判無期徒刑

佛州帕克蘭校園槍擊案 兇手逃死被判無期徒刑
帕克蘭高中血案槍手曝行兇動機：沒人愛我，想毀掉情人節

帕克蘭高中血案槍手曝行兇動機：沒人愛我，想毀掉情人節
參院跨黨派議員提法案 助台灣有意義參與ICAO

參院跨黨派議員提法案 助台灣有意義參與ICAO
未來市場走向 數日內見分曉

未來市場走向 數日內見分曉

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

2022-10-13 08:59
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
在加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。（Getty Images）

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

2022-10-09 14:02

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元