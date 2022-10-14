我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

北卡高球場傳槍響 含1名休班警至少5死 多人中彈

編譯郭宣含／綜合13日電
北卡州13日晚間傳出連續槍擊，警方封鎖現場。（美聯社）
北卡州13日晚間傳出連續槍擊，警方封鎖現場。（美聯社）

北卡羅來納州洛麗市(Raleigh)13日傍晚爆發槍擊案，洛麗市長瑪麗-安·鮑德溫(Mary-Ann Baldwin)表示，造成至少五人死亡，包括一名休班警察，另有多人中彈；洛麗市警察局在晚間9時45分透過推特宣布，嫌犯已被逮捕，警方未公布槍手身分，但美國廣播公司11 (ABC 11)報導，槍手可能是一名身穿迷彩裝、持長槍作案的白人青少年。

鮑德溫表示，除了至少五人死亡之外，另有至少兩人被送醫，其中一人是洛麗市警察，雖受重傷但無生命危險。

美聯社報導，多輛警察和救護車從13日午後蜂擁至黑丁漢姆(Hedingham)社區，警察鎮守數小時顯然在追捕嫌犯；截至傍晚，案發過程及原因等細節仍不清楚。

北卡州州長7時前在推特表示：「州與地方警察留守現場，努力阻止槍手並保衛人民安全。」

WakeMed醫院發言人勞格里(Deb Laughery)稍早則表示，該槍擊案中至少四人被送到該院治療。

此前警察封鎖黑丁漢姆區多條街道，多輛警察停在一棟兩層樓住家的街道與車道；該社區比鄰紐斯河(Neuse River)綠道走廊，離洛麗市中心約九哩。

有線電視新聞網(CNN)報導，這起槍擊案和後續追捕長達數小時，從直升機鏡頭畫面可見逾十輛救護車在黑丁漢姆社區沿路排成一列。

CNN報導，當時一名在黑丁漢姆高爾夫球俱樂部(Hedingham Golf Club)練習場的婦女表示，「源源不絕的警察」開進該區，她並未聽到任何槍響，但警鈴持續大作讓人聽不清楚。

該名婦女告訴CNN，高爾夫球場人員叫我們盡快離開或找掩護，「他們很冷靜，但我聽出不對勁，便趕緊離開。」

警方傍晚6時前在推特表示，紐斯河綠道附近仍是進行中的槍擊案現場，約8時30分時建議民眾待在家等待通知。洛麗警察局傍晚8時許稱將嫌犯「限制」在一處住宅，9時後則公布將嫌犯拘捕，但未公布槍手身分。

該槍擊案讓安靜的黑丁漢姆宛如被封鎖，附近交通塞車，警報器遠遠大響不停。紐約時報報導，一名開車返家的當地住戶表示：「我想回家，我不敢相信我的社區會發生槍擊案，真可怕。」

鮑德溫在記者會上表示：「我們必須阻止美國出現這種無意識暴力，我們必須處理槍枝暴力。」

北卡州13日晚間傳出連續槍擊，造成多人受傷。（美聯社）
北卡州13日晚間傳出連續槍擊，造成多人受傷。（美聯社）

警察 槍擊 推特

上一則

佛州高中槍案 槍手殺17人被免除死刑 受害家屬全怒了

下一則

白宮：不願見現狀改變 尤其動武 不推測中共20大後有何動作

延伸閱讀

北卡高球場槍擊案5死 嫌犯已被捕 疑持長槍白人青少年

北卡高球場槍擊案5死 嫌犯已被捕 疑持長槍白人青少年
佛州帕克蘭校園槍擊案 兇手逃死被判無期徒刑

佛州帕克蘭校園槍擊案 兇手逃死被判無期徒刑
NBA／否認8000萬元續約條件 施羅德：湖人沒報過價

NBA／否認8000萬元續約條件 施羅德：湖人沒報過價
3主將掛免戰牌 湖人練兵調整開季陣容

3主將掛免戰牌 湖人練兵調整開季陣容

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

2022-10-13 08:59
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
在加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。（Getty Images）

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

2022-10-09 14:02

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元