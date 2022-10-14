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不滿被驅離 芝加哥女房客殺死房東肢解藏冰箱

記者胡玉立／綜合報導
芝加哥房客珊卓拉．科拉魯(左)涉嫌在10日凌晨殺死想將她驅離的女房東弗朗西斯．沃克(右)。(取自Fox 32電視畫面)
芝加哥房客珊卓拉．科拉魯(左)涉嫌在10日凌晨殺死想將她驅離的女房東弗朗西斯．沃克(右)。(取自Fox 32電視畫面)

芝加哥警局12日表示，36歲女子珊卓拉‧科拉魯(Sandra Kolalou)涉嫌知道自己將被驅離後，於10日凌晨殺死69歲的女房東弗朗西斯‧沃克(Frances Walker)，然後將屍體肢解藏在冰箱裡；科拉魯被捕後已遭控一級謀殺和隱瞞殺人兩項罪名。

科拉魯13日出席保釋聽證會，被拒絕保釋。

芝加哥警探迪尼翰(Brendan Deenihan)表示，沃克擁有一棟出租公寓，「她向涉嫌人發出驅離通知，涉嫌人可能因此非常憤怒，於是做出可怕行徑」。科拉魯另因威脅一名拖車司機，被控使用致命武器嚴重攻擊他人罪名。

迪尼翰指出，其他租戶先是在10日凌晨2時30分左右聽到尖叫聲，然後發現房東一整天沒有出現，當天傍晚向警方報案；許多租戶還向警方表示，他們很怕科拉魯。警方據報前往沃克公寓，科拉魯拒絕與警方交談，後來她離開住處，叫了一輛拖車去福斯特海灘(Foster Beach)，說她的車子停在那裡。

拖車司機告訴其他租戶，科拉魯將一個大袋子放入福斯特海灘一個垃圾桶，垃圾桶內有些血淋淋的抹布。警方為此派員前往福斯特海灘蒐證。沒想到竟在福斯特海灘發現科拉魯正持刀威脅拖車司機，於是將她當場逮捕。

迪尼翰指出，其他探員則在嫌犯公寓的「冰箱中發現可怕屍身」；警方取得搜索狀後，在房東房間內發現血跡，並在屋內找到幾把帶血的刀；警方研判，屍體可能是使用大屠刀肢解。命案現場顯然在房東的一樓臥室，被告也住在同一樓層。

國家廣播公司(NBC)新聞網報導，沃克親友表示，沃克生前在教會社區深受愛戴，並在埃文斯頓芭蕾舞學院(Evanston School of Ballet)擔任鋼琴伴奏。

庫克郡(Cook County)州檢察官辦公室表示，科拉魯下次出庭時間為31日。

房東 驅離 芝加哥

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