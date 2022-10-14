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跟進最高院 西維州法官：禁止擁有無序號槍枝違憲

記者張聲肇／綜合報導
西維吉尼亞州聯邦地區法官古德溫裁決，聯邦政府禁止人民持有無序號槍枝，是違憲之舉，因為禁令不符合美國「槍械法規的歷史傳統」。(美聯社)
西維吉尼亞州聯邦地區法官古德溫裁決，聯邦政府禁止人民持有無序號槍枝，是違憲之舉，因為禁令不符合美國「槍械法規的歷史傳統」。(美聯社)

西維吉尼亞州聯邦地區法官古德溫(Joseph Goodwin)12日裁決，聯邦政府禁止人民持有無序號槍枝，是違憲之舉；路透13日報導，這是美國最高法院6月擴大擁槍權以來，首度有地方法院「跟進」。

古德溫根據最高法院的裁決「標準」，說禁止擁有沒有序列號碼的槍枝的法律，不符美國「槍械法規的歷史傳統」。

最高法院對「歷史傳統」的看法是：1791年第二修正案頒佈實施時，並未規定槍枝必須打上製造序號，1968年才有這樣的法律規定，因此序號規定不符歷史傳統。

路透報導指出，古德溫的裁決源於西維州聯邦檢察官湯普森(William Thompson)刑事起訴普萊斯(Randy Price)一案，執法人員在他車裡發現一把「序號被磨掉」的槍，顯示他非法持有槍械。古德溫卻認為這不是「非法」，而是如此規定的法律不合憲法。

檢方另外指控普萊斯「非法擁槍」，理由是他曾經因犯重罪，經法院判決罪名確立。古德溫未對這條罪名做裁決。

媒體要求要兩造對古德溫的判決表示意見，普萊斯的律師和湯普森辦公室都未立即回應。

古德裁定違憲的法律，禁止人民把沒有製造廠序列號碼的槍枝從一州帶到另一州，如果被帶到他州，這一州的人民也不得持有。

1968年制定的「槍械管制法」(Gun Control Act )首度規定，槍枝上必須有出廠序列編號，目的是防止非法買賣，也讓辦案警察更容易循號查人，提高破案率。

普萊斯根據最高法院6月24日「紐約州槍枝協會控告布汝恩」(New York State Rifle & Pistol Association Inc v. Bruen)案的裁決，請求法院裁定這條法律違憲。

最高法院裁決，根據憲法第二修正案，除非設限理由符合歷史傳統，否則政府不得限制人民擁有槍枝的權力。

西維吉尼亞州 警察 紐約州

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