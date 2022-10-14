選前最後一份CPI報告 「核心CPI」年增率6.6% 40年首見

房貸利率高漲，房市交易冷清。（Getty Images）

勞工部13日發布數據，顯示9月消費者物價指數(CPI)較去年同期上揚8.2%，較上個月下降0.1個百分點；然而，從數據中的諸多細節來看，通膨形勢似有已經「觸頂」但仍在「高原」的跡象，預計聯準會 的貨幣緊縮政策年底前不會收手。

從「月增」來看，9月CPI較8月上揚0.4%，快於8月CPI較7月的增幅；而將食品、能源等價格波動較大的板塊排除的「核心CPI」，年增率則高達6.6%，為40年來首見；此外，9月核心CPI較前月增加0.6%連兩月月增幅度相同，大於市場預期。

核心CPI更容易衡量通膨「根深柢固程度」，9月的數據表明，雖然汽油等能源價格走跌，但是如醫療、住房、汽車 等成本依然居高不下；例如二手車 價雖然月減1.1%，但是汽車維修成本年增15%，為有數據以來的最高數字。

事實上，就算二手車價格下降，但近期踏入二手車店的民眾恐怕難有此感受，因為除非需求驟降，否則很難期待業者會有大幅調降價格的舉措；不少經濟學者就說，物價恐怕將長期保持在高水平。

這是11月8日期中選舉之前的最後一份CPI報告，物價節節攀升的問題是共和黨人攻擊執政黨的主要切入點；對於13日的數據，拜登總統表示，民眾的日常生活中就能感受到通膨的衝擊，他「日復一日」與通膨奮戰，並已取得「相當進展」。

對民眾而言，高通膨的壓力不僅止於掙來的血汗錢失血，更是擔憂聯準會與通膨宣戰，大舉升息的緊縮政策將觸發經濟衰退。

儘管股市因預期通膨已觸頂而大漲，但是市場普遍認為，9月的通膨數據讓聯準會11月升息三碼幾成定局。

資產管理商聯博(AllianceBernstein)首席美國經濟學者溫諾格雷(Eric Winograd)表示，企業招聘困難而提高的工資水平，讓推升通膨的主要力量從貨物轉向勞務，所以要壓低通膨，要先讓就業市場疲軟些。

德意志銀行(Deutsche Bank)經濟學者魯澤提(Matthew Luzzetti)則說：「我們沒有看到通膨有減速的跡象，遑論聯準會需要的是明確且令人信服的證據。」