「要存6個月~1年收入的積蓄」7成家庭削開支 為經濟衰退備戰

金融機構BMO最新的真實財務進步指數(Real Financial Progress Index)顯示，美國七成以上的家庭正減少開支為潛在的經濟衰退做準備。

根據BMO的調查，84%的受訪者擔憂年底以前會出現經濟衰退，76%受訪者已經調整生活型態，面對衰退的可能性。34%受訪者延遲買房、買車等大型採購計畫，是最多人做出的財務調整；29%正償還債務；28%計畫削減假期支出。

此外，BMO的調查還顯示，74%的國人對於通膨的擔憂增長。

BMO消費者策略主管蒂娜·德古斯提諾(Tina DeGustino)指出：「民眾的信心不如一年前，甚至不如上一季。」

許多成年人認為美國已經陷入經濟衰退，部分專家警告衰退即將來臨。

普遍的經濟衰退定義為兩季的經濟負成長，還要加上其他因素，如廣泛的失業潮。前者已經成真，根據經濟分析局(BEA)的計算，今年第一季的經濟縮減1.6%，第二季縮減0.6%；然而就業 市場仍相當牢固，根據勞工 統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據，失業率僅3.5%，目前每位勞工擁有1.7個職缺。

與此同時，居高不下的通膨率正在壓縮家庭預算，聯準會(Federal Reserve)也繼續升息 對抗通膨。

理財公司Creative Financial Concepts的理財專家曼德斯(David Mendels)表示：「假如我們真的陷入經濟衰退，並不代表會很糟糕或持續很久。經濟衰退不代表失業，如果真的失業了，也不等於不會再找到另一份工作。」

曼德斯指出，無論經濟情勢如何，如果失業時擁有財務緩衝總是一個好主意，「無論如何，你的積蓄應該存有六個月到一年的收入。即使沒有經濟衰退，壞事也可能發生。」

投資顧問公司Wilson David Investment Advisors理財規劃顧問凱瑟琳．豪爾(Kathryn Hauer)提醒，升息代表可能會有比目前更好的資金回報，視存錢的地方而定，她建議開設一個高收益的儲蓄帳戶存錢。