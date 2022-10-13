19屆七中全會閉幕 強調「2個確立」 堅持一中、反台獨

中共19屆七中全會12日在北京閉幕，全會高度頌揚中共總書記習近平的五年政績，強調「兩個確立」對新時代中共黨和國家事業發展。（新華社）

中共 19屆七中全會12日在北京閉幕，全會高度頌揚中共總書記習近平 的五年政績，強調「兩個確立」對新時代中共黨和國家事業發展、中華民族偉大復興歷史進程具決定性意義。

「兩個確立」為「確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」，預料將在稍後舉行的中共20大 上載入中共黨章。

全會同時也總結中共對台工作稱，五年來，堅持一個中國原則和「九二共識」，展示中共「維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力」。

中共19屆七中全會12日在北京閉幕。圖為習近平出席全會。（新華社）

根據會議公報，中共19屆七中全會10月9日至12日在北京舉行，全會分析當前形勢和任務，深入討論新時代新征程堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家的若干重大問題，為16日召開中共20大作充分準備。

全會聽取和討論習近平受中央政治局委託作的工作報告；討論並通過中共19屆中央委員會向中共20大的報告；討論並通過中共19屆中央紀律檢查委員會向中共20大的工作報告；討論並通過中國共產黨章程修正案，決定將這三份文件提請中共20大審查和審議。