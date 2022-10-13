我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

劉鶴接班人？ 何立峰更貫徹習近平理念

記者林則宏／專題報導
國發委主任何立峰。（取材自人民網）
國發委主任何立峰。（取材自人民網）

國際媒體常稱劉鶴是中國「經濟沙皇」，雖有些言過其實，但多少能反映出中共總書記習近平在經濟領域對他的倚重。

劉鶴既是中國國務院副總理，還是中共中央財經領導小組辦公室主任、國務院金融穩定發展委員會主任，以及中美全面經濟對話中方牽頭人。

其中，維持金融市場穩定發展及對美經貿談判都是關係到中國經濟發展大局的重要工作。但已70歲的劉鶴，中共20大後卸任應是定局。劉鶴的接班人，外界一致看好現任中國國務院發改委主任何立峰。

何立峰現年67歲，是目前中國官場「福建幫」重要成員，曾與習近平在福建共事長達17年。有傳聞稱，習近平與第二任妻子彭麗媛結婚時，何立峰是參加婚禮的少數人之一。

何立峰被視為「天子近臣」另一佐證是，在習近平歷次出訪或到外地考察時，何立鋒是最常隨行陪同的官員之一。

何立峰對台灣與台商並不陌生。2008年，何曾以中共廈門市委書記名義，率中共廈門市委參訪團到台灣訪問。何立峰此行被稱創三個紀錄：中共地方黨委第一個赴台開展國共基層政黨交流的團組、大陸省部級官員首次以中共地方領導人身分赴台、第一個經小三通訪台的中共官員。

但相較於劉鶴被視為較偏向市場派，何立峰未來在經濟政策上應會更加貫徹習近平的理念。

身兼「習近平經濟思想研究中心理事會理事長」的何立峰，今年8月底發表題為「習近平經濟思想引領新時代新征程經濟工作」長文，強調加強中共黨對經濟工作的全面領導等基本原則。

可以預期，中共的經濟政策未來將更加重視官方的全面管控，更加重視對就業、教育、醫療、養老、托幼、住房等民生的改善及全社會的「共同富裕」，同時還將更加重視國家的糧食安全、能源安全與產業鏈供應鏈的穩定與安全。

中國國務院副總理劉鶴。（新華社）
中國國務院副總理劉鶴。（新華社）

中共 習近平 國務院

上一則

習近平權力分配？ 大權在握的新黨國體制

下一則

習近平治下 中國經濟從「黃金10年」墜入「痛苦10年」

延伸閱讀

習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年

習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年
王岐山今赴哈薩克出席亞信峰會 能否出席二十大受關注

王岐山今赴哈薩克出席亞信峰會 能否出席二十大受關注
中共七中公報強調「兩個確立」：習核心具決定性意義

中共七中公報強調「兩個確立」：習核心具決定性意義
中德建交50年 蕭茲將晤習近平？中方：沒消息

中德建交50年 蕭茲將晤習近平？中方：沒消息

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30
在加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。（Getty Images）

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

2022-10-09 14:02

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好