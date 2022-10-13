劉鶴接班人？ 何立峰更貫徹習近平理念

國發委主任何立峰。（取材自人民網）

國際媒體常稱劉鶴是中國「經濟沙皇」，雖有些言過其實，但多少能反映出中共 總書記習近平 在經濟領域對他的倚重。

劉鶴既是中國國務院 副總理，還是中共中央財經領導小組辦公室主任、國務院金融穩定發展委員會主任，以及中美全面經濟對話中方牽頭人。

其中，維持金融市場穩定發展及對美經貿談判都是關係到中國經濟發展大局的重要工作。但已70歲的劉鶴，中共20大後卸任應是定局。劉鶴的接班人，外界一致看好現任中國國務院發改委主任何立峰。

何立峰現年67歲，是目前中國官場「福建幫」重要成員，曾與習近平在福建共事長達17年。有傳聞稱，習近平與第二任妻子彭麗媛結婚時，何立峰是參加婚禮的少數人之一。

何立峰被視為「天子近臣」另一佐證是，在習近平歷次出訪或到外地考察時，何立鋒是最常隨行陪同的官員之一。

何立峰對台灣與台商並不陌生。2008年，何曾以中共廈門市委書記名義，率中共廈門市委參訪團到台灣訪問。何立峰此行被稱創三個紀錄：中共地方黨委第一個赴台開展國共基層政黨交流的團組、大陸省部級官員首次以中共地方領導人身分赴台、第一個經小三通訪台的中共官員。

但相較於劉鶴被視為較偏向市場派，何立峰未來在經濟政策上應會更加貫徹習近平的理念。

身兼「習近平經濟思想研究中心理事會理事長」的何立峰，今年8月底發表題為「習近平經濟思想引領新時代新征程經濟工作」長文，強調加強中共黨對經濟工作的全面領導等基本原則。