G7譴責俄濫炸、警告勿用核武 北約下周核測試演練

包括拜登總統(二排左一)在內的七國集團領袖11日與烏克蘭總統澤倫斯基(一排左一)舉行緊急視訊會議，共商反制普亭狂炸烏國平民的戰爭暴行。(美聯社)

俄羅斯11日連續第二天對烏克蘭 發動大規模空襲，持續發射更多飛彈，並出動搭載武器的無人機展開攻擊；聯合國人權事務高級專員公署表示，俄軍最新一波攻擊行動格外令人震驚，可能構成戰爭罪(war crimes)；七大工業國組織(G7 )國家元首也發表聲明，譴責俄羅斯的空襲行為，聲明中表示將「堅定地與烏克蘭站在一起，不管多久」。北約同時表示下周進行核測試演練，以防萬一。

11日早晨，烏克蘭全國各地連續第二天響起空襲警報，烏克蘭官員建議民眾儲存能源並儲水備用。俄軍密集空襲之下，烏克蘭全國各地都出現斷電，就連相對平靜的首都基輔，也傳出空襲警報聲。

烏克蘭首都基輔10日遭到俄軍瘋狂飛彈攻擊，報復克里米亞大橋被烏軍攻擊破壞。(美聯社)

就在維修人員忙著搶修紅綠燈、清除散落街道上的各種殘骸之際，67歲基輔居民沃斯列科(Volodymyr Vasylenko)說：「這讓我們感到憤怒，而非害怕。」他表示：「我們早就習慣了。我們會奮戰到底。」

G7領袖11日和澤倫斯基總統舉行緊急視訊會議，討論普亭攻擊平民暴行；根據G7事後發布的聲明，G7和烏克蘭極嚴厲譴責俄羅斯以飛彈攻擊烏克蘭民用設施造成無辜平民死傷，將追究普亭等人的戰爭罪責，並呼籲白俄羅斯 停止助長俄羅斯的侵略。

G7領袖示，核戰將置全球和平安全於險境，「俄羅斯動用任何化學、生物或核子武器，都將面臨嚴重後果。」G7領袖也預告，將持續對俄羅斯施加更多經濟制裁，包含針對個人與實體、橫跨俄國內外，但凡提供俄方政治或經濟以改變烏克蘭領土現狀者，都將付出代價。

俄軍11日持續報復性攻擊烏克蘭。圖為在俄軍空襲攻擊中受傷的首都基輔市民，10日在被攻擊現場接受醫療。(美聯社)

澤倫斯基總統11日在視訊會議中對七大工業國領袖表示，俄羅斯在兩天裡發射100多枚飛彈，並出動數十架無人機進入烏克蘭，雖然烏克蘭將不少無人機擊落，但烏克蘭需要更現代化、更有效率的空防系統。

連接克里米亞半島和俄羅斯本土、全長12哩的克赤大橋(Kerch Bridge)8日遭受攻擊而爆炸，俄軍周末期間對烏克蘭展開空襲做為報復。俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)指稱，克赤大橋爆炸案是由烏克蘭特種部隊策畫。烏克蘭政府並未宣布要為克赤大橋爆炸案承擔責任。

聯合國人權事務高級專員公署(OHCHR)發言人夏姆達薩尼(Ravina Shamdasani)11日說，俄軍對「平民使用目標」(civilian objects)發動空襲，例如發電廠等基礎建設，可能構成戰爭罪。

俄羅斯外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)11日透過國營電視台表示，唯有在俄羅斯面臨立即摧毀威脅的情況下，莫斯科才會使用核子武器。

北約(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在布魯塞爾表示，下周將如期舉行測試核武應變能力的年度軍事演習。對於媒體詢問演習時間是否過於敏感，史托騰柏格則說，如果突然取消規畫已久的例行演習，只因為俄烏戰爭的關係，將對俄羅斯傳達「非常錯誤的訊息」。