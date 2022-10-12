民調：6成民眾認為美國與敵國關係惡化

美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普亭（右）。(Getty Images)

三家機構11日公布的聯合民調顯示，拜登 總統執政近兩年，高達60%的民眾認為美國與如俄羅斯、北韓等敵對國家的關係會更進一步惡化，高於2018年前總統川普任職兩年時的26%；不過，民眾對於與盟國關係改善頗為有感，只有21%的人認為與盟國關係會惡化，低於川普任職兩年時的46%。

皮爾森研究所(Pearson Institute)全球衝突與解決環球論壇執行主任柯漢特布(Sheila Kohanteb)說：「這份民調結果確實、清楚地顯示美國人對我國國際地位看法的差異，源自激烈的黨派對立，分別影響了民主黨 人和共和黨 人對於美國在國外地位的信心或悲觀程度。」

柯漢特布解釋，2016年川普當選總統時，約75%的民主黨人認為美國國際地位下降、60%的共和黨人則認為美國國際地位會改善；現如今執政權易主，也差不多是75%的民主黨人認為美國國際地位提升、60%的共和黨人認為美國國際地位下降，可見美國民眾對本國國際地位的看法與國內政治意識形態有關。

北卡羅來納州的共和黨支持者克莉絲蒂‧伍達德(Kristy Woodard)說：「在拜登領導下，美國的經濟和全球領導地位都受影響；其他國家都在嘲笑我們，等著我們分崩離析，我不認為我們還有盟友，美國在國際上就是個笑話。」

但賓州的一名民主黨支持者杜瓦林(David Dvorin)表示：「拜登召集國際盟友，應對俄羅斯對烏克蘭的入侵行為，彰顯了拜登領導政府及國際社會的能力，將歐洲大部分地區團結在一起，贏得國際社會的普遍尊重。」

同份民調另發現，受訪者大力支持美國外交政策在全球保障婦女、少數族裔；話雖如此，有20%的受訪者認為政府在國內捍衛女性、種族、族裔、少數宗教、LGBTQ人士，足資全球楷模。許多人認為美國在這些事做得很好，名列前茅，但大約三分之一受訪者認為別的國家做得更好。

奧克拉荷馬州民主黨支持者奧姆斯比(Chris Ormsby)就說：「或許在國內我們可以採取更積極的政策，但除了社會少數族群的權益外，降低碳排放與遏止核擴散才是當前最重要的事。」