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民調：6成民眾認為美國與敵國關係惡化

編譯柯立偉／綜合11日電
美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普亭（右）。(Getty Images)
美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普亭（右）。(Getty Images)

三家機構11日公布的聯合民調顯示，拜登總統執政近兩年，高達60%的民眾認為美國與如俄羅斯、北韓等敵對國家的關係會更進一步惡化，高於2018年前總統川普任職兩年時的26%；不過，民眾對於與盟國關係改善頗為有感，只有21%的人認為與盟國關係會惡化，低於川普任職兩年時的46%。

皮爾森研究所(Pearson Institute)全球衝突與解決環球論壇執行主任柯漢特布(Sheila Kohanteb)說：「這份民調結果確實、清楚地顯示美國人對我國國際地位看法的差異，源自激烈的黨派對立，分別影響了民主黨人和共和黨人對於美國在國外地位的信心或悲觀程度。」

柯漢特布解釋，2016年川普當選總統時，約75%的民主黨人認為美國國際地位下降、60%的共和黨人則認為美國國際地位會改善；現如今執政權易主，也差不多是75%的民主黨人認為美國國際地位提升、60%的共和黨人認為美國國際地位下降，可見美國民眾對本國國際地位的看法與國內政治意識形態有關。

北卡羅來納州的共和黨支持者克莉絲蒂‧伍達德(Kristy Woodard)說：「在拜登領導下，美國的經濟和全球領導地位都受影響；其他國家都在嘲笑我們，等著我們分崩離析，我不認為我們還有盟友，美國在國際上就是個笑話。」

但賓州的一名民主黨支持者杜瓦林(David Dvorin)表示：「拜登召集國際盟友，應對俄羅斯對烏克蘭的入侵行為，彰顯了拜登領導政府及國際社會的能力，將歐洲大部分地區團結在一起，贏得國際社會的普遍尊重。」

同份民調另發現，受訪者大力支持美國外交政策在全球保障婦女、少數族裔；話雖如此，有20%的受訪者認為政府在國內捍衛女性、種族、族裔、少數宗教、LGBTQ人士，足資全球楷模。許多人認為美國在這些事做得很好，名列前茅，但大約三分之一受訪者認為別的國家做得更好。

奧克拉荷馬州民主黨支持者奧姆斯比(Chris Ormsby)就說：「或許在國內我們可以採取更積極的政策，但除了社會少數族群的權益外，降低碳排放與遏止核擴散才是當前最重要的事。」

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