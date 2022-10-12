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不滿沙烏地與俄聯手減產石油 白宮重新評估兩國關係

編譯孫梁／綜合11日電
沙烏地阿拉伯聯合俄羅斯減產石油，引發美國不滿。圖為沙國王儲穆罕默德‧沙爾曼(左)與拜登(右)合成圖。(Getty Images)
沙烏地阿拉伯聯合俄羅斯減產石油，引發美國不滿。圖為沙國王儲穆罕默德‧沙爾曼(左)與拜登(右)合成圖。(Getty Images)

拜登總統正在考慮重新評估美國與沙烏地阿拉伯的關係，白宮發言人柯比(John Kirby)11日表示：「拜登總統清楚地表明，美國需要重新評估和檢視與沙烏地的關係，他的決定肯定與石油輸出國組織(OPEC+)的減產決定有關，這是問題的焦點。」國會民主黨人敦促立即凍結對沙國軍售和安全等所有合作。

沙烏地和俄羅斯牽頭的OPEC+石油生產國上周決定大幅減產，以抬高石油價格。柯比說，拜登願在如何推進與沙國的正確關係上與國會合作。

民主黨籍的參院外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez，新澤西州)敦促政府立刻凍結與沙烏地的所有合作，包括對捍衛美國人員與國家利益絕對重要的軍售與安全合作，因為俄羅斯入侵烏克蘭後，沙國為俄羅斯提供財力支援。

在拜登政府準備與國會商討美沙關係之際，梅南德茲對沙國的強硬立場得到其他民主黨人的支持，參院軍事委員會主席里德(Jack Reed，羅德島州)表示，他非常支持梅南德茲主張終止對沙國軍售和安全合作，里德說：「我們應當仔細審查給沙烏地發送的所有東西，因為他們不與西方合作而願與俄羅斯合作的姿態令人擔憂。」

民主黨團的獨立派國會參議員金恩(Angus King，緬因州)也同意停止對沙國軍售，說「如果沙烏地毫不關心國際安全和穩定世界經濟，我們為何要給他們武器和幫助他們？」

在拜登政府表示將與國會商討與沙國的關係後，民主黨國會參議員布魯曼索(Richard Blumenthal，康乃狄克州)和眾議員卡納(Roe Khanna，加州)11日提出停止對沙國軍售的法案，布魯曼索說：「沙國決定減產石油是幫助和縱容俄羅斯的野蠻入侵、危害世界經濟和抬高美國的油價，他們必須改變決定，我們不能繼續向與恐怖對手結盟的國家出售高度敏感的軍事技術。」

拜登 民主黨 俄羅斯

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