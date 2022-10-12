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烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

拜登認為普亭「理性」但誤判 烏克蘭再要ATACMS

編譯張佑生、陳韻涵／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基11日在緊急視訊會議中，向七國集團領袖請求更多軍事援助與支持。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基11日在緊急視訊會議中，向七國集團領袖請求更多軍事援助與支持。(美聯社)

俄羅斯軍方11日繼續空襲烏克蘭，專挑上下班尖峰時段頻射巡弋飛彈，西部利維夫首當其衝，全市約33%區域停水斷電；俄國轟烏之際，拜登總統11日接受「有線電視新聞網」(CNN)專訪表示，他認為俄國總統普亭是「理性行動者」(rational actor)，卻下令俄軍侵烏且誤判烏國人會屈服的情勢。

另方面，英國情報與國安單位「政府通訊總部」(GCHQ)首長佛萊明(Jeremy Fleming)則表示，俄軍疲累且彈盡援絕，凸顯普亭戰略大錯。

俄國2014年兼併克里米亞並建橋連結半島與俄國本土，該橋8日遭炸被解讀為公然羞辱普亭；普亭定調炸橋為烏方恐攻，10日起報復性空襲。分析師認為，烏克蘭攻擊非軍事設施的克里米亞大橋跨越紅線，俄國因而空襲烏境基礎建設；烏方統計，俄軍10日發射80多枚飛彈，專打能源設施，全境幾乎無處倖免，300多處斷電。

在烏東頓內次克的俄軍，11日朝烏軍猛烈攻擊。(美聯社)
在烏東頓內次克的俄軍，11日朝烏軍猛烈攻擊。(美聯社)

拜登10日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，斥責俄國行徑「極為殘暴」，承諾「繼續提供自我防衛所需的支援，包括先進防空系統」。

「外交政策」期刊11日報導，烏克蘭又向華府表達希望美方提供射程300公里的陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)。華爾街日報指出，華府不斷拒絕基輔的要求，擔心烏軍用以攻擊克里米亞或其他俄境目標。俄國駐美大使安東諾夫表示，若美方同意，俄方將視為美國直接介入俄烏衝突。

此外，烏克蘭國會議長史蒂芬屈克10日致函美國國會兩院領袖，除ATACMS外還點名灰鷹偵察機、F-15與F-16戰機、國家先進防空系統(NASAMS)和陸基密集陣武器系統(C-RAM)，強調將有助烏軍保衛基建免遭俄軍空襲。

俄軍11日持續報復性攻擊烏克蘭。圖為烏國首都基輔市中心的公園，被俄軍空襲飛彈炸出...
俄軍11日持續報復性攻擊烏克蘭。圖為烏國首都基輔市中心的公園，被俄軍空襲飛彈炸出一個大彈坑。(美聯社)

俄國轟炸烏克蘭之際，拜登11日接受CNN專訪時說，他認為普亭是「理性行動者」，卻下令俄軍侵烏且誤判烏國人屈服的能力。

普亭是否理性是各國領袖辯論及預測他下一步的關鍵，拜登認為普亭本人是理性的，但他下令侵烏卻是荒謬無理的行徑，且誤判烏克蘭人會屈服。

英情報長：普亭戰略大錯

另外，英國情報單位GCHQ首長佛萊明表示，烏克蘭境內的俄軍疲累，補給與彈藥缺乏，凸顯普亭的高風險戰略判斷失誤，但俄國領導圈內缺乏有效挑戰。

普亭 俄國 烏克蘭

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