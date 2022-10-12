錄音歧視案衝擊選情 拜登點名民主黨3洛杉磯市議員下台

洛杉磯市議會議長馬丁尼茲因歧視言論請辭，但風波未止，市民要求與她在同一場合的另三名民主黨議員也要下台，拜登總統為免影響選情，也公開呼籲他們請辭。圖為議會外面民眾的抗議。（美聯社）

洛杉磯市議會歧視錄音事件如滾雪球般擴大，憤怒的市民11日聚在洛杉磯市議會抗議，要求涉事的三位民主黨市議員辭職；拜登總統和加州州長也斥責要這三人下台；事態的新發展勢將衝擊洛市市長選情，也考驗未來的新市長。

拜登透過白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)點名，洛杉磯已於10日辭卸市議長職的該市首位西語裔女性市議長馬丁尼茲(Nury Martinez)、市議員梁家訓(Kevin de León)和薩迪洛(Gil Cedillo)應引咎辭職。尚皮耶說：「三人的措辭無法接受，行徑惡劣，必須下台。」

洛杉磯首位西語裔女市議長馬丁尼茲 。(Getty Images)

美聯社報導，加州州長紐森(Gavin Newsom)也呼籲涉事者道歉並負責。

這起錄音事件源自馬丁尼茲被揭露去年與多名西語裔領袖對話時，曾對白人市議員博寧(Mike Bonin)和他的非裔 孩子發表種族歧視 等粗鄙言論；馬丁尼茲說，「博寧自以為他是該死的非裔」，並指博寧對待他非裔兒子的方式宛如「飾品」，還稱博寧兒子「舉止像猴子」。

梁家訓似乎將博寧對待非裔兒子的方式，比喻為馬丁尼茲提名牌包的模樣。

洛杉磯市議會議長馬丁尼茲因歧視言論請辭，但風波未止，市民要求與她在同一場合的另三名民主黨議員也要下台，拜登總統為免影響選情，也公開呼籲他們請辭。圖為議會外面民眾的抗議。（Getty Images）

馬丁尼茲除了稱博寧像是個「小婊子」，還一度嘲諷墨西哥西南部瓦哈卡(Oaxaca)以西語裔和韓裔為主的社區民眾，稱「我看到很多矮小黑人」，「我不知道他們打哪來」，批評「他們很醜」。

他們當時對市議會重畫選區感到挫折，認為有必要保障西語區的經濟資產，且可能影響未來選舉優勢。

憤怒群眾11日在市議會叫囂，要梁家訓和薩迪洛離開議事堂。

警方攔阻示威群眾，呼籲群眾坐下卻徒勞。抗議民眾高舉「倒垃圾」的標語牌，眾人高呼「立刻辭職」、「會議不能開始，市議會失序」和「滾出去！」等口號。

儘管眾人叫囂，梁家訓冷漠的低頭坐在位置上，其他議員則呼籲群眾冷靜讓議事得以進行。

馬丁尼茲當天未與會，她10日道歉並宣布辭去市議長職務，但強調未卸任市議員，僅表示「需要請假與家人、選民和社區領袖真摯對話」。

博寧感慨同僚言論令他感到受傷且厭惡，呼籲涉事者下台；但他也說：「洛杉磯將會復元，我希望用愛領導」。

洛杉磯加大 公共事務研究所前所長瑞葛拉杜(Jaime Regalado)表示，這段音檔讓公眾看到通常看不見的政權爭奪，「我們在錄音中聽到所有人都該死，尤其是非裔」。

這宗歧視事件衝擊洛市市長選情，「洛杉磯時報」報導，無論是誰當選市長，都必須謹慎處理這起分裂事件，修復市議會與選民的關係，以多元、平等與包容的技巧化解難題。