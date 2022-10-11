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肯伊威斯特再惹議 被指侮辱猶裔 遭IG、推特停權

編譯徐薏茹／綜合10日電
樂壇天王「肯爺」肯伊威斯特的言論被指侮辱猶太人，遭社媒平台IG、推特停權。(美聯社)
樂壇天王「肯爺」肯伊威斯特的言論被指侮辱猶太人，遭社媒平台IG、推特停權。(美聯社)

知名非裔饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West，現改名為Ye)近幾年頻頻惹議，數度出現脫序行為，最近他再次捲入爭端，日前在社群媒體上發布反猶太相關言論，9日推特(Twitter)、Instagram紛紛以他違反平台政策，限制其帳號的使用權。

根據網路保存的紀錄，肯伊威斯特在推特發文：「我今晚有點想睡，但等我醒來時，我要對猶太人發動三級死亡狀態(death con 3)。」death con改寫自用來衡量美軍防禦準備狀態的用語DEFCON(defense readiness condition)，該警報共分為五個級別。

這則已刪除的貼文引起反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)的強烈譴責，抨擊該貼文「深深令人不安、危險，是反猶太言論。」

反誹謗聯盟發布聲明表示：「他宣揚白人至上主義的標語，以及有關猶太權力的典型反猶太主義言論，這些都沒有藉口，尤其是他在平台上的言論。」

肯伊威斯特最近穿著印有「白人的命也是命」（White Lives Matter）的上衣出席巴黎時裝周，引發各界強力批評。根據追蹤仇恨團體的非營利人權組織「南方貧窮法律中心」(Southern Poverty Law Center)資訊，「White Lives Matter」是一個新納粹團體的名稱。

饒舌歌手吹牛老爹(Diddy)在Instagram發布一段影片，表示不支持「白人的命也是命」衣服，並呼籲大家不要購買。

肯伊威斯特則在Instagram貼出和吹牛老爹的對話截圖，暗指吹牛老爹被猶太人控制。

8日Instagram封鎖肯伊威斯特違反規則的貼文，9日推特停用他的帳號。推特和Instagram的平台政策均禁止發布攻擊性言論，推特上仍可以看到肯伊威斯特的帳號，但一直到解除限制以前他都不能發文；臉書和Instagram的母公司Meta祭出的制裁可能包括暫時限制發文、留言、或傳送訊息，限制時間通常為12小時至數日，依據違規嚴重程度與違反的規定數目而定。

兩個平台都未透露肯伊威斯特的帳號停權將持續多久。

猶太 推特 社群媒體

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