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歧視非裔言論遭錄音 洛市議長道歉下台

編譯郭宣含／綜合10日電
洛杉磯市議長馬丁尼茲歧視非裔和白人同性戀同僚談話被錄音，引發政治風暴，10日宣布辭職。(美聯社)
洛杉磯市議長馬丁尼茲歧視非裔和白人同性戀同僚談話被錄音，引發政治風暴，10日宣布辭職。(美聯社)

美聯社報導，洛杉磯首位西語裔女市議長馬丁尼茲(Nury Martinez)10日發布種族歧視道歉聲明，並宣布即刻辭去市議長職務；她被揭露曾在2021年10月與多名西語裔領袖對話時，對其他市議員和同仁的非裔孩子發表種族歧視等粗鄙言論。

「我對我的言論負起責任，責無旁貸。」馬丁尼茲10日在聲明中表示：「我很抱歉。」

馬丁尼茲表示，她的道歉並非最重要之事，重要的是她今後的行動，盼大眾能給予她修補的機會，「因此我將辭去洛杉磯市議長之職，即刻生效。」

根據該聲明，馬丁尼茲辭職即刻生效，但她依舊擔任市議員。

洛杉磯時報(LA Times)取得社群網站Reddit上一份由匿名人士發布的音檔，該音檔洩漏這段爭議對話，其中細述馬丁尼茲2021年10月與市議員薩迪洛(Gil Cedillo)、梁家訓(Kevin de León，前譯德利昂)和洛杉磯郡勞工聯合會主席埃雷拉(Ron Herrera)的談話。

洛杉磯時報報導，他們在對話中對市議會重新畫分選區地圖一事表達挫折，並認為有必要確保西語裔為主的區域不會失去其經濟資產。

根據洛杉磯時報引述外洩音檔報導，這些市議員當時在討論白人市議員博寧(Mike Bonin)，馬丁尼茲在錄音中回憶一段對話，並稱「博寧自以為他是該死的(f**king)非裔。」

洛杉磯時報指出，馬丁尼茲表示，博寧對待其非裔兒子的方式好像他兒子是某種「飾品」，還稱對方兒子「舉止像猴子」。

梁家訓似乎將博寧對待非裔兒子的方式，比喻為馬丁尼茲提名牌包的模樣。

馬丁尼茲除了稱博寧像是個「小婊子」(little b***h)，還一度嘲諷墨西哥西南部瓦哈卡(Oaxaca)以西語裔和南韓裔為主的社區民眾，稱「我看到很多矮小黑人」，「我不知道他們打哪來的」，並批「他們很醜」。

在該音檔曝光後，梁家訓表示其言論不恰當，並為此道歉；薩迪洛、和埃雷拉則對未挺身干涉而發表道歉聲明。

博寧與其丈夫則呼籲馬丁尼茲和相關市議員辭職，「整段錄音一再出現反非裔的粗鄙看法，以及共同削弱洛杉磯非裔政治代表的行動。」

該爭議餘波盪漾，恐影響洛杉磯市長選情；馬丁尼茲力挺民主黨聯邦眾議員貝斯(Karen Bass)競選市長，以成為全美人口第二多城市的首位非裔女市長；貝斯表示，那些市議員都該負責，她也與非裔和西語裔領袖協商避免此事造成分裂。

洛杉磯 非裔 種族歧視

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