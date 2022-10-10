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選情擺盪 共和黨「拚紅潮」仍被看好 民主黨吃時勢補丸

編譯潘勛／綜合9日電
今年首度把選票寄給選民，預測選舉結果變得困難異常。(美聯社)
今年首度把選票寄給選民，預測選舉結果變得困難異常。(美聯社)

再過四周期中選舉就要投票，紐約時報9日報導稱，直到今春勢頭本都在共和黨一方，只是後來最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，取消由憲法層級保護女性墮胎權，突然讓民主黨吃了大補丸，時移勢易，期中選最後結果，可能讓各方預測都眼鏡碎滿地，尤其參院，兩黨都有可能奪下掌控權。

近20年，期中選結果都要看兩黨哪一方選民能出現「浪潮」，但今年首度把選票寄給選民，要預測選舉結果變得困難異常，這一點讓執政的民主黨有樂觀的理由。

兩黨辯論重點 國家挑戰

喬治亞、內華達及賓州被視為最可能易手的州，現已成為爭奪參院的兵家必爭之地，廣告及戾氣大增；多方看來，兩黨選戰一路在辯的，較少放在特定政策的歧見，反而是國家面臨的挑戰、威脅；只是兩黨所列的挑戰完全不同。

共和黨用經濟乏善可陳、犯罪率猖獗駭人、通膨及拜登總統不受歡迎等訊息來轟炸選民；民主黨反擊以墮胎權被剝奪、川普同夥重返掌權很恐怖。兩黨都精心打造給城市選民的訊息，尤其針對女性，認為她們是最能說服、最受看重的選民。

今年政治行情發展有如雲霄飛車；共和黨春季本誇口要掀起全國「紅潮」，但最高院推翻羅訴韋德案之後，進步派及獨立選民受到刺激；現在似乎情勢又擺盪回來。

拜登低迷人氣 成為軟肋

民主黨策士表示，若期中選舉在9月舉行就好了，但情勢總之讓民主黨還有戰勝的機會，只是不容任何出錯的空間；要想在參、眾兩院維持目前的最微弱優勢，民主黨既要擊敗過去20年期中選不利執政黨的趨勢，還得克服拜登的人氣低迷。

共和黨被看好拿下眾院，不必掀起紅色浪潮，只消紅色漣漪出現，目前眾院議長裴洛西掌握的議事槌就得交出來。民主黨要想保住眾院，必須幾乎席捲戰場州選區；政治分析師指出，民主黨在那些選區得斬獲近八成。

共和黨選情分析師康斯頓(Dan Conston)指出，共和黨若能拿下川普勝選區的每個眾院席次，再由拜登勝選區拿到5%的席位，就能取得眾院224席，擁有六席的微弱多數。

在參院選情方面，目前選戰戰場多股洪流激盪，泛溢達十個州，其中若有一州倒向共和黨，那麼共和黨就拿下參院。

民主黨 共和黨 眾院

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