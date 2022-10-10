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加州「薪資透明」明年上路 紐約州打算更進

編譯徐薏茹／綜合9日電
徵求時薪工，會列出時薪；現在加州新法要求幾乎所有的雇主必須在徵才訊息中清楚列出薪資範圍。（Getty Images）
徵求時薪工，會列出時薪；現在加州新法要求幾乎所有的雇主必須在徵才訊息中清楚列出薪資範圍。（Getty Images）

加州新法要求幾乎所有的雇主必須在徵才訊息中清楚列出薪資範圍，即法將於明年上路。紐約州州長預計也將很快簽署通過類似的法律，科羅拉多州已於2021年實施相關法規；這項有關薪資透明度的新規正在改變徵才與求職的局勢。

專家指出，薪資透明化受到求職者歡迎，這樣一來就能更加精準地尋找想要的工作，也能幫助勞工評估自身的薪酬是否符合市場行情，許多管理者也說薪資透明化有助於省下過濾人選的時間，因為如此一來資方與求職者對薪資有相近認知的機率也更大。

「公平支薪」(Fair Pay)一書的作者巴克梅斯特(David Buckmaster)指出：「薪資透明法規的好處是能為求職者設立一個絕對的底線，如此一來人們就不會對公司的薪資慣例一無所知。」他也提醒求職者應該瞭解許多公司只會張貼薪資範圍的最下限，以符合法規，因此某些職缺的實際薪資可能比公開顯示的更容易協商。

薪資的範圍可能很廣，考量到不同教育與經驗水平的潛在求職者，有些可能差到幾萬元，一個人的薪資取決於公司對其技巧和競爭力的評估。

政府強制規定薪資透明化旨在確保做相同工作的人能夠獲得相近的薪資，以促進薪資公平，解決性別與種族的薪資差距問題。

丕優研究中心(Pew Research Center) 2017年的一項研究發現，25%在職女性的薪資低於相同職位的男性，5%男性的薪資低於相同職位的女性。

薪資軟體與數據公司Payscale一項2019年的研究顯示，相同的工作與條件，白人男性賺1元，非裔男性只賺98美分。

人力資源主管和薪資專家表示，薪資透明法規是否有助於縮小差距仍是未知，因為廣泛的薪酬範圍仍然存在差異。

「要求更多」(Ask for More)一書的作者亞歷珊卓．卡特(Alexandra Carter)表示，公開薪資有助於公司幫助留住人才，她引用人力分析公司Visier最近的一項調查，超過三分之二的勞工想換工作，選擇薪資透明度更高的地方，卡特表示：「薪資透明化將很快成為實踐透明化公司的市場優勢。」

勞工 加州 紐約州

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