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缺工潮下雇主降低徵人門檻 更願意聘用更生人

編譯洪毅／綜合9日電
人力資源管理協會(Society for Human Resource Management)今年1月完成的調查顯示，訪查的900名人資中，46%表示與前一年相比，他們更願意考慮聘用更生人。圖為加州一家餐廳的徵人看板。（路透資料照片）
人力資源管理協會(Society for Human Resource Management)今年1月完成的調查顯示，訪查的900名人資中，46%表示與前一年相比，他們更願意考慮聘用更生人。圖為加州一家餐廳的徵人看板。（路透資料照片）

失業率處於50年來低位，不少企業依然苦於人力不足、招聘困難的問題，因此，不少企業逐漸願意接納有前科紀錄的應徵者；而這種趨勢，是緩解雇傭壓力、改善經濟，想改過自新民眾脫離泥沼，促進族群平等的一大希望。

華爾街日報(WSJ)報導，人力資源管理協會(Society for Human Resource Management)今年1月完成的調查顯示，訪查的900名人資中，46%表示與前一年相比，他們更願意考慮聘用更生人。

由大企業組成，志在分享更生人工作經驗的組織Second Chance Business Coalition於2021年成立時，有29家企業加入，如今已超過40家；這些企業包括美國航空(American Airlines)、AT&T、摩根大通(JPMorgan Chase)等。

在愈來愈多企業願意接納更生人之前，這些民眾往往面臨極高的求職障礙：2018年時，失業率大部分時候都在4%以下，但是智庫「監獄政策倡議」(Prison Policy Initiative)推估，彼時有前科者的失業率高達27%以上。

司法部的數據顯示，每年有60萬人踏出監獄，當中想改過自新卻苦無機會的民眾，可能墜入深淵，是社會經濟不平等的重要原因之一；事實上，就算挨告的官司勝利，理應身家清白，但是只要曾被檢警逮捕過，就存在求職障礙。

這種情勢也牽涉到族群問題：司改團體「宣判計畫」(The Sentencing Project)推估，非裔民眾中有前科紀錄的比率，幾乎是白人的五倍；這導致在當前失業率低至3.5%的時候，非裔的失業率依然高達5.8%。

協助更生人求職的組織Jails to Jobs創辦人德雷夫諾(Mark Drevno)表示，鑒於當前許多企業急於尋覓人手，讓更多更生人進入職場是符合經濟利益的，這也是為何愈來愈多企業願意接納他們。

另一個宗旨相仿的組織Redemption Project創辦人歐文斯(Tim Owens)也說，大企業帶頭招聘更生人，能夠讓更多雇主信賴他們，而現在，愈來愈多雇主將這群人視為尚未充分發揮的人才庫。

摩根大通政策中心(PolicyCenter)主管南‧吉布森(Nan Gibson)則說，未曾聽聞招聘更生人會讓其他員工感到不快，事實上，員工的反饋是很正面的。

監獄 非裔 華爾街

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