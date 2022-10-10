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解決教師荒 多地放寬執照取得門檻

編譯柯立偉／綜合9日電
法提瑪‧亞東完成亞基馬社大學業、現正在西雅圖某小學任教。（美聯社）
法提瑪‧亞東完成亞基馬社大學業、現正在西雅圖某小學任教。（美聯社）

美聯社報導，美國教育學程大學聯盟(AACTE)統計指出，2019年全國完成大學校內開設教育學程的學生人數比十年前下降約三分之一；自2009年以來投入教育界的人數減少，加上疫情期間大量教師離職，不少地區開放教育學程以外的管道，如社區大學，讓有意朝教育界發展的人士取得教師執照。

傳統大學四年制教育仍是取得教師執照的主要途徑，透過社區大學的教育學程取得教師資格的人數仍然很少，但確實有所增加，全美社區大學學士學位協會(Community College Baccalaureate Association)統計指出，包含華盛頓、科羅拉多、佛羅里達、喬治亞、印第安納、內華達、新墨西哥等州過去十年中提供幼教至高中(K-12)師資教育學位的社區大學愈來愈多。

華盛頓州為例，由於教師人力太少，不得不免除新進教師必須持有教師執照的要求，獲得「執照豁免」的教師人數從2009年的2800人增加到2019年的8080人，增幅高達288%；由於修畢正規大學教育學程的人愈來愈少，導致教育當局必須另闢培育師資人才的管道。

華盛頓州的亞基馬社區大學(Yakima Valley College)就是培育教師人才的機構，學生入學前必須至少持有副學士學位，在學院接受一年理論課程後，分配到合作學校實習，上課時間主要是在晚上，如此方便學生兼顧工作與課業；結束兩年的理論與實務訓練後，通過考試就能取得教學執照。

亞基馬學院院長伊莉莎白‧保里諾(Elizabeth Paulino)說：「當完成兩年課業後，學生就完成了州政府對教師資格設下的標準；同時，透過社區大學取得教師執照對學生而言也有好處，因為我們不像普通大學會設下一堆和『當老師』無關的錄取標準，能夠吸引到無法被傳統大學接受的學生。」

法提瑪‧亞東完成亞基馬社大學業、現正在西雅圖某小學任教。（美聯社）
法提瑪‧亞東完成亞基馬社大學業、現正在西雅圖某小學任教。（美聯社）

完成亞基馬社大學業、現正在西雅圖某小學任教的法提瑪‧亞東(Fatima Nuñez Ardon)就是此制度的受惠者，她說：「我白天要照顧家裡，不可能去華盛頓大學上課，而且亞基馬社大的學費每年只要7100元，比傳統大學便宜很多。」

教育 華盛頓州 墨西哥

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