沃克前女友再爆「拒再墮胎被甩」 喬州民調慘跌

喬州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克(圖)被爆曾支付前女友的墮胎醫療費後，尋求連任的喬州聯邦參議員沃諾克窮追猛打，批他缺誠信。(美聯社)

喬治亞州 共和黨籍聯邦參議員候選人沃克(Herschel Walker)從美足球場轉戰政壇，高舉反墮胎 旗幟競選的他如今身陷兩度慫恿同一名前女友人工流產的醜聞；要求匿名的女子出示證據，形容沃克是她後來堅持產下十歲兒子的「失職父親」。

沃克的民主黨對手、喬州現任聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)8日表示他對此事不做置評。但他表示「對手似乎不敢面對事實真相」，「這就交由喬治亞州的選民們來決定，他控制不了。我們看看此事如何發展，但我現在只專注我的選民最重要的健保需求，包括墮胎需要。」 沃克與沃諾克的民調 原來很接近，但此一墮胎事件曝光後，沃克民調開始落後。5日民調顯示，沃克落後沃諾克至少12個百分點。

喬州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克被爆曾支付前女友的墮胎醫療費後，尋求連任的喬州聯邦參議員沃諾克(圖)窮追猛打，批他缺誠信，心中不一。(歐新社)

自由派的「野獸日報」率先爆料共和黨的沃克2009年曾支付前女友的墮胎醫療費用，而這名女子日前再向「紐約時報」透露，第一次墮胎兩年後，兩人又「搞出人命」，沃克再次試圖說服她墮胎；然而這一次，懷孕女友拒絕終止妊娠，兩人分手。

這名女子為保護兒子要求身分保密。她多次接受紐時訪問坦言，對十歲的兒子來說，沃克是名缺席的父親，贍養費只付得比法院判決多一些，偶爾送兒子一些禮物。

沃克前女友出面爆料重挫沃克高調反墮胎的政治號召，沃克曾表示，反對所有墮胎，就連非自願懷孕的婦女或母體有生命危險也不例外。

獲得前總統川普背書的沃克在公開場合屢次駁斥「前女友」的說法，甚至表示不認識這名女子；沃克5日接受廣播電台訪問時，形容她為「某個據說的女人」。

這名女子表示，目睹沃克的競選造勢備感挫折，但她仍祝福他，並形容他是個好男人；她之所以出面爆料，是希望喬治亞州選民知道沃克是如何對待她。

她說：「作為一位父親，他什麼都沒做。他僅依法律裁判行事，他理應負起責任，像我們一樣；若要競選公職，就靠自己贏。」

紐時報導以「野獸日報」先前爆料為基礎，進而擴大闡述沃克的醜聞。紐時訪問多名相關人士與親友，證實這名女子曾懷有、拿掉一個胎兒，兩年後又產下沃克的孩子。

監護權訴訟文件顯示，沃克2008年11月開始與此女交往；女子形容兩人在亞特蘭大結識，當時她住那裡，沃克經常造訪；她偶爾也會去沃克居住的達拉斯地區。

2009年，他們發現懷孕並決定中止妊娠。她表示，沃克並非基於道德或宗教因素，僅說「現在不是生孩子的時候」。

她出示在亞特蘭大婦科診所進行流產手術的575元收據，以及700元支票影本佐證；她說，當時單身的沃克希望這700元能讓她補身體，同時附上只簽「H」字母的手寫卡片，祝福她「感覺好一些」。

第一次墮胎後，兩人持續交往，孰料兩年後小孩又來報到，這次她告訴沃克希望留住孩子，但沃克又以相同藉口推託，兩人2011年9月16日分手，兒子2012年5月出生。

對於「前女友」的控訴，沃克的競選團隊不予置評。

沃克有兩段婚姻，1983年到2002年與前妻辛蒂‧迪昂格利斯‧格洛斯曼(Cindy DeAngelis Grossman)牽手，2021年5月再婚茱麗葉‧布蘭切特(Julie Blanchard)。