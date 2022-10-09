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佛奇：秋冬恐出現更危險新冠變種病毒

編譯徐薏茹／綜合8日電
白宮首席防疫專家佛奇提出警告說，今年冬天仍有可能出現一種新的、更危險的新冠病毒變異株，民眾切不可大意。(美聯社)
白宮首席防疫專家佛奇提出警告說，今年冬天仍有可能出現一種新的、更危險的新冠病毒變異株，民眾切不可大意。(美聯社)

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)向全國大眾發出警告：今年冬季可能出現更危險的新型新冠變種病毒

佛奇上周出席南加州大學(USC)活動時說：「我們應該預料到，非常有可能出現另一種變種病毒，能夠躲開我們染疫和(或)接種疫苗獲得的免疫反應。」

從統計數據看，全國的疫情相關趨勢如住院率、死亡率目前均已下降；截至5日，全美新冠肺炎新死亡案例的七日移動平均(moving average)為323例，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，這遠低於2月、3月的1000例與2500例。

佛奇：完全脫離疫情還太早

但佛奇呼籲國人別因此放鬆警覺，因為冬季總是有「病例上升的風險」，他指出：「看起來我們似乎正朝著正確的方向前進，但是我認為突然說『我們已完全脫離疫情』有點輕率。」

佛奇以2021年夏季為例，當時全美也出現類似的低住院率、低死亡率趨勢，但後來Omicron變種病毒出現，導致去年冬季病例激增；自此之後，許多Omicron變種病毒演化出的亞變異株(subvariant)傳播開來，成為全國主要盛行的病毒。

這其中包含目前占據81.3%病例的BA.5；研究顯示，BA.4、BA.5變異株對最初新冠疫苗抗體的靈敏度甚至還比原始的Omicron病毒低三倍。

佛奇表示，假如今年冬季出現另一種更具傳染力的新變種病毒，「我們不應該驚訝」。

BA.4.6比BA.5更能躲免疫

新研究表明，某些新的變異株，包括BA.4.6病毒，似乎比BA.5更能躲避免疫反應，但目前尚不清楚這些新變異株使否會取代BA.5成為國內主要盛行的病毒。

佛奇提到，接種針對Omicron病毒的新型補強針變得更重要；國內所有滿12歲、已經接種過初始新冠疫苗的人群都有資格接種新型補強針。

白宮首席防疫專家佛奇提出警告說，今年冬天仍有可能出現一種新的、更危險的新冠病毒變...
白宮首席防疫專家佛奇提出警告說，今年冬天仍有可能出現一種新的、更危險的新冠病毒變異株，民眾切不可大意。圖為芝加哥一名男子接種可對付變種病毒的補強針。(Getty Images)

根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)上周的民調數據，約三分之一的成年國人表示已經接種新型補強針或打算盡快接種。

佛奇說：「我們鼓勵大家接種新型疫苗，尤其現在正是秋季。幸運的是，新的疫苗針對目前主要盛行的病毒。」

佛奇 變種病毒 疫苗

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