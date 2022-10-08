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怕普亭被敗仗逼急 北約思考如何讓俄軍退場

編譯盧炯燊／綜合7日電
在烏克蘭戰事不順，普亭宣布部分動員令徵兵，引起俄國人民反彈，並升高了俄國動用核武的可能性。 （美聯社）
在烏克蘭戰事不順，普亭宣布部分動員令徵兵，引起俄國人民反彈，並升高了俄國動用核武的可能性。 （美聯社）

彭博新聞報導，俄羅斯烏克蘭戰場上接連失利，即使總統普亭威脅使用核武器及進一步削減能源供應，不但沒有嚇倒烏克蘭、美國及歐洲的盟友，反而讓人看到基輔的勝利。

報導指出，一直以來，西方國家擔心俄羅斯贏得勝利，現在卻擔心它失敗，不惜一切鋌而走險。拜登總統警告，普亭的核威脅不是虛張聲勢，因為他現在的選擇愈來愈少。拜登指普亭現已發現自己無立足之處，不僅丟臉，而且有可能在國內失去重要權力。

歐洲有官員形容普亭的處境有如一頭走投無路的動物，當他把自己進一步推入陷阱時，只會變得更加危險。

烏克蘭總統澤倫斯基（左一）籲請西方國家先動用核武，以防止俄國的核武攻擊。圖為他與...
烏克蘭總統澤倫斯基（左一）籲請西方國家先動用核武，以防止俄國的核武攻擊。圖為他與國際原子能總署的會面資料照片。（歐新社）

因此如何讓普亭退場，現在成為了北約思考的問題。

目前莫斯科有些官員希望透過中斷能源供應，以及支持烏克蘭的成本不斷增加的情況下，歐洲和美國的動作會減弱；部分俄國內部人士承認，克里姆林宮現在最大目標是一場持久戰。

若是這樣，普亭在戰場連番失利的情況下將別無選擇，只能將戰事進一步升級，對烏克蘭發電廠及其他民用設施展開更大規模的襲擊，甚至使用化武或核武。

在短短幾星期內，烏克蘭的反攻節節勝利，重新奪回了曾被俄羅斯佔領的數千平方公里的領土，這增強了基輔進一步將俄軍逼退的決心，甚至可能超出在2月24日入侵前的防線。然而若烏克蘭取得的進展愈多，普亭的失敗壓力就愈大，這將遠遠超過他所能接受的。

中央情報局長伯恩斯(William Burns)曾向哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，當普亭感覺自己被逼迫到牆角時，有可能變得非常危險及魯莽。

川普時代的國家安全顧問波頓(John Bolton)甚至公開呼籲採取行動「改變俄羅斯政權」，指普亭必須下台。然而一些歐洲官員擔心，他的繼任人反而會更加強硬。

莫斯科政治技術中心副主任馬卡金(Alexei Makarkin)分析指出，普亭排除了任何有關烏東入俄四區的談判，同時動員30萬後備軍人，表面是別無迴旋餘地，其實是提出新的條件，就是除了這四區外，其他問題都可以談。

目前來說，儘管普亭在口頭上對他畫定的「紅線」非常強硬，但並沒有採取行動來支持；因此如拜登所說，「現在需要弄清楚普亭的出路是什麼？他能在哪裡找出路？」

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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