無跡象要核戰 CNN：拜登「末日警告」反映白宮內部憂心
拜登總統6日晚間突然提出警告說，爆發核子戰爭的風險如今已是60年來最高；有線電視新聞網(CNN)報導，這段說詞反映了白宮內部的憂心，多名美國官員表示，拜登談話並不是基於有關俄羅斯總統普亭企圖動用核武或俄羅斯核子實力的新情報。
報導指出，截至目前為止，美國仍未看到足以證明普亭打算動用核武的證據，美方也未掌握情資顯示普亭決定使用核武。拜登6日的發言比美國官員先前的談話都更強烈，可以看出拜登政府感到越來越憂慮，因為俄軍近來在烏克蘭連遭挫敗，俄羅斯可能動用核武對付烏克蘭。
消息人士指出，拜登對俄羅斯可能訴諸核武的大膽預測，讓多位美國高層官員感到意外，主要原因在於美國並未掌握任何新情報；一名資深官員說，拜登基於普亭最近幾個月的核子威脅，因此在紐約的一場民主黨募款活動上「說坦白話」。
對於拜登政府國家安全主管官員來說，俄羅斯的核武威脅向來頗高，俄軍在烏克蘭挫敗則讓美國國安官員在定期會議裡加強討論，同時擬訂各種因應措施。官員說，並沒有任何訊息證明俄羅斯的核武使用已經產生真正的變化。
一名官員說：「我們的立場並未改變。如果有任何值得注意的新警訊，我們絕對掌握的到。」
拜登談話基調與國安團隊高層之間出現差別，引起輿論熱議。拜登似乎突然揚棄長期以來的合作協調方式，改以冷靜態度針對核武戰爭提出嚴峻警告，但遣詞用字並沒有升高緊張氣氛的意圖。
不過，一名官員分析，戰爭地點遙遠、後冷戰時期等各種因素交錯之下，如今現實真相的掌握困難度已經增加；即使沒有具體證據顯示普亭已做出實際行動，但過去八個月以來，類似風險的確急遽升高。
美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)今年9月底曾說，如果莫斯科動用核子武器，恐將出現「災難性的結果」。蘇利文的發言之後，普亭各種言語挑釁則進一步加碼。
CNN報導，了解最新情報訊息的多位官員均表示，普亭是否將在烏克蘭境內使用戰術核武器(tactical nuclear weapon)，目前來說仍是不可能(not probable)。
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