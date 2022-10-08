普亭70歲生日低調過 白俄總統送了農具當禮物

侵烏不順，國人反彈，俄國總統普亭近來行蹤保密，低調過70歲生日。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)7日度過他的70壽辰，收到一份不尋常的生日禮物，來自他死忠盟友白俄羅斯 總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)送的一張牽引機兌換禮券；農用牽引機是白俄羅斯的主要工業產品之一，魯卡申柯還自豪地向普亭表示，他自家院子裡也有一部一模一樣的機具。

美聯社報導，普亭是當天在聖彼得堡的沙皇時期建築康士坦丁宮(Konstantin Palace)與其他前蘇聯加盟共和國領袖舉行會議時，收到這份禮物；但不禁令人想起在烏克蘭 戰場上，當地農民悠哉地開著牽引機將俄軍潰敗時所拋棄的戰車拖回家的景象。

侵烏不順，國人反彈，俄國總統普亭行跡保密，低調過70歲生日。（路透）

對於身陷四面楚歌，內外情勢交迫的普亭而言，70大壽恐怕不是值得大肆慶祝的時機。「現在對普亭而言是個艱難的時刻，但他沒辦法怪罪任何人，他完全是自作自受。」卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment)資深研究員克洛斯尼科夫(Andrei Kolesnikov)認為，「他還有很多很大、很大的問題要面對。」

除了在烏克蘭戰場上節節敗退，普亭在國內面臨的主要困境之一是他違背了與俄羅斯人民之間的一項不成文社會契約；俄羅斯民眾願意默默放棄蘇聯解體之後所獲得的短暫自由，以換取經濟繁榮和社會穩定。

「入侵烏克蘭就是普亭、他的政權和俄羅斯聯邦的自我毀滅機制。」與俄羅斯統治階層關係密切的政治顧問貝爾科夫斯基(Stanislav Belkovsky)直言，「權貴集團和普亭小圈圈之間的鬥爭，將破壞系統的穩定並且嚴重削弱普亭對於國家的掌控力。」

但親近普亭的人士表示他仍然堅信自己將從重重困境中勝出。普亭利用能源作為武器，試圖逼迫西歐國家讓步；透過減少對西歐的天然氣供應，以及策動石油輸出國家組織(OPEC)達成減產協議，對美國及其盟友施壓。

普亭打的如意算盤是迫使西方國家默認烏克蘭現狀：承認俄羅斯併吞東部四州以及克里米亞半島；重啟與俄羅斯的能源合作、取消經濟制裁並解凍俄羅斯資產。

為了達到這些目的，貝爾科夫斯基認為普亭有可能利用核武作為最後手段；「如果真的走到這一步，我們將見證一位比史達林更惡劣的獨裁者。」

康士坦丁宮的會議結束後，普亭會去哪裡慶生，外界無從得知，但是據許多評論員指出，普亭最近有越來越多的時間都獨自躲在秘密防核掩體中。