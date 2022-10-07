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11月移民排期公布 中國出生非技術勞工前進3個月

記者張筠／華盛頓報導
2022移民看板，11月截期表。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）
2022移民看板，11月截期表。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）

國務院6日公布2022年11月移民排期，親屬移民各項無變化，第二優先2-A類無需排期，其他各項原地踏步；職業移民絕大多數項目無變化，中國出生僅有第三優先非技術勞工類前進三個月，第一優先、第四優先均有名額，其他各項維持不變；職業移民非中國出生僅第三優先(非技術勞工類)需排期，其餘各項有名額。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先有名額，無需排期，非中國出生也有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生有名額；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步；非中國出生有名額；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進三個月，非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(特殊人員)有名額，無需排期；非中國出生也有名額；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心原地踏步，非中國出生兩項均有名額。

移民 勞工 國務院

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