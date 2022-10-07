俄核威脅 波蘭：願提供基地「讓美國部署核武 」

波蘭總統杜達5日表示有意尋求美國在境內部署核武，但美方官員表示未收到波蘭政府的要求。圖為美國部署在拉脫維亞的海馬斯火箭系統。(美聯社)

波蘭因應俄羅斯 核威脅，有意尋求美國在境內部署核武，但美方官員表示未收到波蘭政府的要求。

波蘭總統杜達(Andrzej Duda)5日表示，已向美國商討「核分享」計畫(nuclear sharing)，對在境內部署核武持開放態度，「我們已經與美國領導人談過美國是否考慮這種可能性，問題是開放的。」

他又說，雖然他想持有這些武器，但不想擁有它們；他說，「這不會是波蘭控制的核武器，並不意味著擁有自己的核武器。」波蘭的長期目標是「加強安全」。

根據北約 的「核分享」計畫，獲部署核武的國家，他們的機師會接受如何駕駛載有美國核武戰機的訓練；目前北約成員國中只有美英法三國有核武，在比利時、德國、義大利 、土耳其及荷蘭都有部署核武。

對於杜達的要求，白宮官員表示「不知道他提出的問題」，專家們普遍也認為這純粹是象徵性姿態；但杜達的說法再次說明了他一直以來極欲擁有核武的想法。

早在今年4月，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)已警告，「波蘭政府的舉措引起了深切關注」，又說波蘭在境內部署核武是極端激進的路線、是反俄羅斯的，有關提議只會導致緊張局勢進一步加劇。

事實是，若美國核武運入波蘭，將會違反「核不擴散條約」(NPT)及1977年簽署的「北約-俄羅斯關於相互關係、合作與安全的基本文件」(Nato-Russia Founding Act)，該文件禁止北約在東歐和中歐建立永久軍事基地。

不少核專家指出，在波蘭部署核武毫無戰略意義，因為將核彈頭移近俄羅斯，反會使它們變得更脆弱，在軍事上的用處也更少。

美國科學家聯合會 (FAS) 估計，冷戰結束後，美國在歐洲留下了大約100枚核武器。這樣做的原因，主要是防止俄羅斯常規導彈日益增長的威脅，但實際作用不大，故若北約決定在波蘭部署核武器，進一步移近俄羅斯邊境，那將是一個非常奇怪的事態發展。

另外，北約也不大可能對波蘭的說法有任何反應，因為它必須獲30個成員一致同意。