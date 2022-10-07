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核戰敏感時刻 聯邦購買價值2.9億元「抗輻射藥」

編譯盧炯燊／綜合6日電
美國衛生部大量購買抗輻射藥物，安進公司(Amgen)生產的Nplate是其中之一。(取自www.seif.com網站)
美國衛生部大量購買抗輻射藥物，安進公司(Amgen)生產的Nplate是其中之一。(取自www.seif.com網站)

俄羅斯總統普亭在吞併烏東、烏南四個地區、警告西方不要侵犯其領土後，核戰陰霾甚囂塵上，就在此刻，驚爆美國衛生部門採購大量治療核輻射藥物；但衛生與公共服務部(HHS)否認採購與普亭的警告有關。

衛生部5日表示，作為有備無患長期努力拯救生命的一部分，會動用2億9000萬元購買美國安進公司(Amgen)治療血液疾病的藥物羅米司亭(romiplostim)，它以Nplate品牌銷售，用於治療兒童及成人，因為急性核輻射曝露綜合症(ARS)而導致的血細胞損傷，這也俗稱為核輻射病。

HHS強調，採購這種藥物是正常工作的一部分，並非因為普亭的警告而加速採購程序。它發出的聲明說，「這是我們防備及輻放射安全工作的一部分，烏克蘭的局勢並未加速這一進程」。

然而，由於這是美國政府首次購買Nplate，而且在目前的敏感時刻，因此引發了不少疑問。

迄今仍不清楚美國政府訂購了多少劑量，按正常價格，它每劑售價1000元至2500元之間。

美國從2013年開始，為防止核事故，已採購一種治療ARS的藥物Leukine。現在除了Leukine及Nplate之外，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)也已批准了另外兩種藥物︰安進公司的Neupogen和Neulasta。

歐洲和英國已批准使用Nplate來治療免疫性血小板減少症，但不適用於治療輻射曝露造成的傷害。

儘管HSS強調購買Nplate與俄烏戰爭沒有直接關係，但基輔以及烏克蘭的一些鄰國，已經開始分發碘化鉀片，美國一些州也提醒居民為核緊急情況做好準備。

新澤西州政府在公共汽車、購物中心的廣告，為市民提供了三個步驟應對核緊急情況指南：「進室內，待在裡面，持續關注新聞的更新。」

除新澤西州外，紐約市地鐵內也有類似的廣告。但非營利組織「災難預防醫生」(DoctorsforDisasterPreparedness)的專家認為，這些廣告很可能引起恐慌，反而缺乏最基本的救生信息。

新澤西州 普亭 烏克蘭

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