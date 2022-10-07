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兩韓42架軍機對峙 美譴責中俄讓金正恩「有恃無恐」

編譯羅方妤／綜合報導
美國航艦雷根號打擊群在朝鮮半島與日韓進行反潛操演，讓北韓很惱怒。(美聯社)
美國航艦雷根號打擊群在朝鮮半島與日韓進行反潛操演，讓北韓很惱怒。(美聯社)

朝鮮半島風雲再起！北韓6日早上再度試射飛彈，韓美日當天則在南韓東部公海海域聯合實施反潛演習，反制北韓挑釁。不料，北韓當天下午派遣12架軍機到韓軍「特別監視線」附近進行空對地射擊演習，這是過去一年來的罕見舉動。北韓表示，這是人民軍對美國在朝鮮半島升高對立局勢的反制。

「特別監視線」(Special Reconnaissance Line)是首爾當局基於國安考量，在兩韓領空交界偏北處劃設的虛擬界線，概念類似兩岸的「海峽中線」。

美國航艦雷根號打擊群在朝鮮半島與日韓進行反潛操演，讓北韓很惱怒。(美聯社)
美國航艦雷根號打擊群在朝鮮半島與日韓進行反潛操演，讓北韓很惱怒。(美聯社)

北韓的八架戰機和四架轟炸機在當地時間下午2時左右，從黃海北道的谷山郡至黃州郡出動，以分列式編隊飛行，一度往南飛到特別監視線附近，南韓空軍迅速出動F-15K在內等30架戰機，雙方對峙持續約一小時。

南韓聯合參謀本部6日表示，北韓當天早上試射兩枚短程彈道飛彈(SRBM)。這是北韓最近12天裡第六次發射彈道飛彈，也是今年以來第24次試射，兩枚飛彈落入日本專屬經濟海域(EEZ)外。美軍已於5日在日本海(南韓稱東海)重新部署核動力航艦「雷根號」，並在聯合國批評北韓行為更大膽。

北韓外務省6日透過官媒朝中社表達對於雷根號重回朝鮮半島的不滿，批評是對「區域穩定的嚴重威脅」。

南韓總統尹錫悅6日傍晚與日本首相岸田文雄通話約25分鐘，兩人同聲強烈譴責北韓頻頻試射飛彈。

美國航艦雷根號打擊群在朝鮮半島與日韓進行反潛操演，讓北韓很惱怒。(美聯社)
美國航艦雷根號打擊群在朝鮮半島與日韓進行反潛操演，讓北韓很惱怒。(美聯社)

美國駐聯合國大使托馬斯–格林菲爾德在聯合國安理會緊急會議上，指責中俄竭盡全力為北韓挑釁辯護，否決任何懲罰北韓的提案。中俄支持鬆綁對北韓制裁。她說：「北韓享受中俄的全面保護，顯然有恃無恐。」

南韓智庫「21世紀軍事研究所」情報分析家柳成燁指出，北韓6日試射地點三石位於平壤中部，以前並未被用來試射，顯示北韓有意藉由在不同地區試射不同類型飛彈，讓對手攔截難度更高。

麻州塔夫茨大學北韓問題專家李晟允表示，北韓近期試射是可預見的操縱，向南韓、日本乃至美國展示北韓有精準打擊他們領土的能力。「局勢逐步升高會慢慢增加對北韓目標的不確定性。短程彈道飛彈試射是北韓計畫好更大挑釁行動的序曲。」

北韓 南韓 日本

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北韓試射飛彈 中國籲恢復對話協商 防局勢升級

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