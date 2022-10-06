台國軍改變「第1擊」想定 邱國正：航空器闖領空就要擊毀

台國防部長邱國正5日在台北立法院表示，兩岸海峽中線的默契已被中共毀掉，現狀已被改變。(記者潘俊宏／攝影)

台國防部 長邱國正5日在台北立法院表示，兩岸海峽中線的默契已被中共 毀掉，現狀已被改變。民進黨立委關切是否無法推回到原來的狀態？邱國正坦承「很難」，並表示國軍現已調整經常戰備時期突發狀況處理規定，「只要(解放軍)航空器、航海器越界了，不等它是否有第一擊，就要把它擊毀」。

「中共已要建立新常態」

邱國正5日列席立法院外交及國防委員會，民進黨立委羅致政質詢，國防部業務報告中稱「中共企圖改變現狀」，兩岸台灣海峽的「現狀」到底還在不在？邱國正回應稱，有些現狀已經改變。立委進一步質詢，中共不是企圖或挑戰現狀，而是已改變了現狀？邱國正說，「沒有錯，中共已經要建立新的常態。」

中若踩紅線 喊話一定反制

台灣海峽中線還在不在？邱國正表示，中線本來就是一項默契，並沒有條約，「默契被它(中共)毀掉了」。但邱國正說，台方在中線以東的訓練區域、巡弋區，都沒有改變；面對共軍 機艦過來，國軍堅持不退，嚴密監控共軍，以聯合軍兵種對應，共軍一旦踩入我「紅線」，一定會反制，但實際作為不便公開說明。

立委關切，面對共軍，台軍是否仍堅持寧承受攻擊，「不採第一擊、不發第一槍？」邱國正說，這要看對方動作；過去國防部不採第一擊，是因應對方以飛彈、砲彈發起第一擊，但這個想定明顯改變了，如現在中共採用無人機滋事，所以台方也已調整，針對中共，「航空器實體飛越領空，就算第一擊」。

邱國正稍後在回應民進黨立委林淑芬質詢時再度確認說，外島因應中共無人機的狀況，台方一開始是有所節制，不發一槍一彈，不打第一擊，但中共的表現大家也看到，所以國軍現已調整，只要中共航空器、航海器越界了，不等是否有第一擊，就要把它擊毀。

中線廢掉 到處成灰色地帶

對共軍以灰色地帶作為擾我、測試台方底限，會否轉為攻擊行為？邱國正表示，有此可能，因為中共將中線界定廢掉以後，到處都有可能變成灰色地帶；而台方因應作為也已常態化，國軍堅守崗位。