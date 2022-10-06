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台建軍走向 能攔共軍灰帶作戰？

記者 洪哲政

台國防部長邱國正5日揭露因應中方外島無人機侵擾等灰色地帶作戰，台軍因此改變不發第一槍的戰備規定。但台軍當前面臨真正最大的隱憂，是投注的建軍資源走向，來不及因應灰帶情勢轉彎回頭。

在美方獨斷指導壓力下，台軍被迫幾全盤接受建構「不對稱戰力」構想；台軍眾多建軍項目，因「插隊」軍購被迫延後，甚至取消。

面對中共當前小至無人機侵擾，大至以機、艦侵越海峽中線、占據海上航道等灰色地帶作戰，唯一反制之道，就是派遣相對應的機艦，實際在領空、領海最前線加以阻滯。但面對機艦老舊匱乏待汰換、且必須投入高維修費維持運作下，國防預算卻被綁在巨額、須長期支付的飛彈預算上，並投入大批員額編成部隊。更別說美方當前竟宣稱不支持我採購海空載台的建軍。

台軍方當前有幾個現象可生動說明這個困境，海軍之所以將4500噸級的新型巡防艦興建案，改拆成兩艘易於建造的2000噸型輕巡防艦，除中科院海基防空雷達未符標準，主要是台海軍因應中共軍力海上灰色地帶作戰艦艇數量漸不足，解放軍環台軍演時，須動員台海巡署大型艦艇支援盯梢解放軍艦，而海軍表定要建造多艘750噸沱江級飛彈巡邏艦後續艦，卻被認定耐波力不足，無法執行反制海上灰色地帶作戰任務。

但此案卻已回不了頭，以海巡署為例，預定建造12艘「平戰轉換」的安平級同型艦，除數艘已下水成軍，其餘早「分配」發包完畢，資源已被「綁定」，沒有回頭改造能協助出海伴航監控共艦大船空間。空軍也有類似情況。

面對解放軍若藉由灰色地帶作戰對台實施消耗戰，邱國正說，這是技術問題，可以克服。

但觀察台軍方海空情動態資訊可知，台方派遣任務機、艦兵力實際應對外，就是以廣播驅離、防空飛彈追監，但後者根本攔不住在灰帶層次中突然轉向進入台鄰接區甚至領海、領空的解放軍機艦。未來台軍方機艦恐在載台不足、零件匱乏下疲於奔命，但台建軍資源有限且投資方向無力改變，被迫面臨長期兵疲馬困的窘境。

解放軍 預算 中共

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