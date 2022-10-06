俄侵烏失利 季辛吉：習近平將調整與美關係

前國務卿季辛吉。(路透)

被中國視為老朋友的美國前國務卿季辛吉表示，中國國家主席習近平 誤判俄烏局勢而支持俄羅斯 後，將會「重新調整」策略，因為習近平不希望看到中國如同俄羅斯那樣被西方制裁。

香港「南華早報」報導，季辛吉10月3日在紐約參加亞洲協會論壇(Asia Society)會議時指出，「習近平給了(俄羅斯總統)普亭 一張相當大的空白支票。」習近平一定認定俄羅斯進攻烏克蘭會成功，事實相反，現在需要重新調整策略。

今年2月俄羅斯開始攻打烏克蘭前，普亭藉出席北京冬奧與習近平會晤，中國外交部發言人之後表示「中俄互信不封頂，戰略合作不設禁區，世代友好沒止境」，說明習近平預計俄羅斯的軍事行動一定會成功而予以全力支持。

可是俄軍在戰場上失利，莫斯科更遭到西方嚴厲制裁；季辛吉表示，對此習近平為免情勢一路發展下去，中國會有如俄羅斯那樣受到西方制裁，導致中國國內潛在問題的爆發，故此必須調整策略。

但季辛吉又說，習近平始終是一個強大共產中國的堅定信仰者，他會繼續加強國內的民族主義而不是緩和與美國的關係，即使美中緊張局勢有所緩和，中國也不大可能放慢軍備建設的步伐。

季辛吉認為，「沒有什麼可以替代建立實力，沒有人能夠以需要減少軍事力量作為論點與他對話，我傾向於相信他會試圖形成及保留對抗。」

季辛吉指出，美、中這兩個有著根本不同歷史及世界觀的國家，對抗的前景將是毀滅性的，尤其是戰爭將愈來愈多由人工智慧來推動的年代。

下月在印尼峇里島舉行20國集團峰會上，美中關係或許會有所緩和，屆時拜登總統與習近平都會出席，預計兩人會藉此首次面對面會晤。