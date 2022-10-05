近視雷射技術源於一場意外 「金鵝獎」表彰11人3發明獲獎

美國科學促進會(AAAS)日前舉辦「金鵝獎」(Golden Goose Award)頒獎典禮，表彰11名研究人員對於三大發明的貢獻，包括近視雷射新技術、摺紙顯微鏡，以及芋螺毒素萃取非鴉片類止痛藥。(取材自Golden Goose Award官網)

美國科學促進會(AAAS)日前舉辦「金鵝獎」(Golden Goose Award)頒獎典禮，表彰11名研究人員對於三大發明的貢獻，包括近視雷射新技術、摺紙顯微鏡，以及芋螺毒素萃取非鴉片類止痛藥。

金鵝獎聚焦出乎意料但具突破性的科學研究，拜登 總統8月簽署「晶片及科學法案」，挹注科技產業數千億元經費，部分款項撥給AAAS培育人才。

AAAS執行長帕瑞克(Sudip Parikh)說：「金鵝獎提醒我們，具備潛力的發現可能藏在某個角落，凸顯投資基礎研究推動創新的好處。」

近視雷射技術

1990年代，當時還是研究生的杜德濤(Detao Du，音譯)在密西根大學的研究室校準飛秒雷射鏡，不慎動到護目鏡，使他的眼睛意外遭受短暫雷射。

杜德濤憂心地求助法籍指導教授穆胡(Gérard Mourou)，穆胡讓杜德濤接受學校眼科中心實習生柯茲(Ron Kurtz)診療，結果發現雷射不偏不倚打在杜德濤視網膜中央，出現些微灼傷，經治療後痊癒。

如此精準的雷射引起柯茲好奇，於是三人深入探究，並於1994年的加拿大研討會發表研究成果，幸運遇見研究視力矯正雷射的加州大學 研究員舒哈茲。1997年，柯茲與舒哈茲創立公司，把近視雷射技術商業化。

摺紙顯微鏡

史丹福大學 生物工程師布拉卡(Manu Prakash)當年赴印度及泰國叢林研究狂犬病時，發現偏遠地區缺乏科學儀器，遂與同事齊布林斯基(Jim Cybulski)研發紙做的「摺紙顯微鏡」(Foldscope)，利用低造價優勢展現高性能儀器，讓落後國家或偏遠地區的科學家得以分析診斷病菌，宣導科學教育並縮短城鄉差距。

芋螺毒素止痛藥

1970年代，一群生物學者在菲律賓難以取得研究DNA的設備，遂動手尋找替代方法。

他們發現當地海域棲息大量芋螺(cone snail)，其體內隱藏的毒液中可萃取齊考諾肽(Ziconotide)止痛藥，日後成為研究中樞神經系統的強大新工具。