我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

近視雷射技術源於一場意外 「金鵝獎」表彰11人3發明獲獎

編譯陳韻涵／綜合報導
美國科學促進會(AAAS)日前舉辦「金鵝獎」(Golden Goose Award)頒獎典禮，表彰11名研究人員對於三大發明的貢獻，包括近視雷射新技術、摺紙顯微鏡，以及芋螺毒素萃取非鴉片類止痛藥。(取材自Golden Goose Award官網)
美國科學促進會(AAAS)日前舉辦「金鵝獎」(Golden Goose Award)頒獎典禮，表彰11名研究人員對於三大發明的貢獻，包括近視雷射新技術、摺紙顯微鏡，以及芋螺毒素萃取非鴉片類止痛藥。(取材自Golden Goose Award官網)

美國科學促進會(AAAS)日前舉辦「金鵝獎」(Golden Goose Award)頒獎典禮，表彰11名研究人員對於三大發明的貢獻，包括近視雷射新技術、摺紙顯微鏡，以及芋螺毒素萃取非鴉片類止痛藥。

金鵝獎聚焦出乎意料但具突破性的科學研究，拜登總統8月簽署「晶片及科學法案」，挹注科技產業數千億元經費，部分款項撥給AAAS培育人才。

AAAS執行長帕瑞克(Sudip Parikh)說：「金鵝獎提醒我們，具備潛力的發現可能藏在某個角落，凸顯投資基礎研究推動創新的好處。」

近視雷射技術

1990年代，當時還是研究生的杜德濤(Detao Du，音譯)在密西根大學的研究室校準飛秒雷射鏡，不慎動到護目鏡，使他的眼睛意外遭受短暫雷射。

杜德濤憂心地求助法籍指導教授穆胡(Gérard Mourou)，穆胡讓杜德濤接受學校眼科中心實習生柯茲(Ron Kurtz)診療，結果發現雷射不偏不倚打在杜德濤視網膜中央，出現些微灼傷，經治療後痊癒。

如此精準的雷射引起柯茲好奇，於是三人深入探究，並於1994年的加拿大研討會發表研究成果，幸運遇見研究視力矯正雷射的加州大學研究員舒哈茲。1997年，柯茲與舒哈茲創立公司，把近視雷射技術商業化。

摺紙顯微鏡

史丹福大學生物工程師布拉卡(Manu Prakash)當年赴印度及泰國叢林研究狂犬病時，發現偏遠地區缺乏科學儀器，遂與同事齊布林斯基(Jim Cybulski)研發紙做的「摺紙顯微鏡」(Foldscope)，利用低造價優勢展現高性能儀器，讓落後國家或偏遠地區的科學家得以分析診斷病菌，宣導科學教育並縮短城鄉差距。

芋螺毒素止痛藥

1970年代，一群生物學者在菲律賓難以取得研究DNA的設備，遂動手尋找替代方法。

他們發現當地海域棲息大量芋螺(cone snail)，其體內隱藏的毒液中可萃取齊考諾肽(Ziconotide)止痛藥，日後成為研究中樞神經系統的強大新工具。

加州大學 拜登 史丹福大學

上一則

共和黨全黨救沃克 川普控民主黨抹黑

下一則

諾貝爾物理學獎3得主證實「量子糾纏」 推翻愛因斯坦理論

延伸閱讀

忍受雷射乳暈、切骨之痛 雙胞胎姊妹砸27.8萬屢屢整形

忍受雷射乳暈、切骨之痛 雙胞胎姊妹砸27.8萬屢屢整形
LED重要推手荷羅雅克享耆壽93歲 擁41項專利發明

LED重要推手荷羅雅克享耆壽93歲 擁41項專利發明
杜濤眼科中心談孩子眼睛近視及預防

杜濤眼科中心談孩子眼睛近視及預防
生髮帽非人人適用 「特殊體質」要當心

生髮帽非人人適用 「特殊體質」要當心

熱門新聞

期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14
佛州彭布羅克派恩斯(Pembroke Pines)北梨機場(North Perry Airport)的許多飛機被颶風伊恩外圍帶產生的龍捲風吹翻。美聯社

超級颶風伊恩升至五級風暴 預計28日登陸佛州

2022-09-28 12:12
一項新研究表示，每天喝2-3杯咖啡，有助益壽、降低心血管疾病機率。(Pexels)

快看世界／新研究：每日2-3杯咖啡 有助延年益壽

2022-09-28 12:10

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子