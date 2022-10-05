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諾貝爾物理學獎3得主證實「量子糾纏」 推翻愛因斯坦理論

記者趙宥寧／綜合報導
量子力學先驅的3大實驗成果 製表／莊蕙嘉
量子力學先驅的3大實驗成果 製表／莊蕙嘉

今年諾貝爾物理學獎由量子力學研究者阿斯佩(Alain Aspect)、克勞澤(John F. Clauser)及柴林厄(Anton Zeilinger)共同獲獎。三人透過不同時期的研究，發現「量子糾纏」真實存在，也證明愛因斯坦提出的EPR悖論是錯的；藉量子糾纏效應，可用於複雜的計算工作，比如開發量子電腦，或作為加密金鑰，用於軍事、銀行等用途。

對於一般人來說，量子科學和量子糾纏是極為高端的理論，絕大部分人都不可能懂得和理解。對此，瑞典皇家科學院的解釋也盡量通俗化，簡要描述了阿斯佩、克勞澤和柴林厄的研究成果。他們三人各自使用糾纏量子態作了開創性實驗，其中兩個粒子即使在分離時也表現得像一個單元。他們的結果為基於量子信息的新技術掃清了道路。

愛因斯坦1935年曾針對物理學家波耳的量子力學理論，提出EPR悖論，質疑量子力學的不完備性。1964年約翰．貝爾提出「貝爾不等式」，要佐證量子力學存在；1980年代初阿斯佩才有糾纏光子實驗；柴林厄等人於2015年用新實驗，獨立完成貝爾不等式的實驗，將過去實驗漏洞補齊，證明量子糾纏真的存在。

量子糾纏被證明後，也開啟量子科技新紀元。量子電腦運用量子力學基本原理，把問題變成不同量子位元，透過糾纏、疊加組合出不同狀態，若要將三百個位數的數字進行因數分解，古典電腦要做很久，量子電腦能讓使用者快速獲解。

量子糾纏能提高精準度，在量子密碼、量子計算、量子感測的貢獻意義重大。例如當量子效應發生，距離遙遠也能傳遞過去，且別人無法竊聽，可應用在軍事或銀行交易往來。

諾貝爾 瑞典 皇家

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